Φωτιά σε δωμάτιο ιδιωτικής νευροψυχιατρικής κλινικής στα Τρίκαλα – Με εγκαύματα ένας τρόφιμος

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Ένας τρόφιμος υπέστη εγκαύματα από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) σε δωμάτιο ιδιωτικής νευροψυχιατρικής κλινικής στα Τρίκαλα, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30, σήμερα.

Απομακρύνθηκαν οι τρόφιμοι, με εγκαύματα ένα άτομο

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε σε δωμάτιο στο ισόγειο του διώροφου κτιρίου και δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ οι τρόφιμοι είχαν απομακρυνθεί πριν την άφιξη των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας τρόφιμος υπέστη εγκαύματα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο έργο για την κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σημειώνεται ότι ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.