Μαρινάκης για καύσιμα: Παρεμβάσεις για όσο υπάρχουν ανάγκες – Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης δεν θα άφηναν δημοσιονομικά περιθώρια

Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν «χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεοληψίες» καθώς διεξάγεται η τρίτη και τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην εθνική επιτυχία της ένταξης του Ολύμπου στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, και στην ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65 «που μειώνει εντυπωσιακά τον χρόνο μετακίνησης και που προσδίδει και αναπτυξιακή ώθηση», αλλά και στις 7 νέες άδειες παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων.

«Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες», είπε ερωτηθείς για την έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Αύγουστο, που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του.

«Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης, όπως κάνει η αντιπολίτευση» ανέφερε, τονίζοντας ότι αν είχαν υιοθετηθεί οι προτάσεις της Αντιπολίτευσης δεν θα υπήρχαν δημοσιονομικά περιθώρια για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στις ανατιμήσεις των καυσίμων.

Διευκρίνισε ότι πρόκειται για επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο, που μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για τη χαμηλότερη τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο και τόνισε ότι «ανάλογα με τις τιμές λιανικής το αρμόδιο Υπουργείο θα δώσει απαντήσεις».

Σε ερώτηση για τα γεγονότα αντιφασιστικής διαδήλωσης στο Άργος o κ. Μαρινάκης απάντησε ότι «αν υπήρξε αστυνομικός που απρόκλητα επιτέθηκε σε πολίτη με αναπηρία δεν το γνωρίζω αλλά θα διερευνηθεί και θα επανέλθω. Ως προσωπικό σχόλιο ανέφερε ότι «όταν κάποιος κινείται με καδρόνια, κοντάρια και πυροσβεστήρες μάλλον δεν περιγράφεται ειρηνική διαδήλωση κι ευτυχώς που η Ελληνική Αστυνομία αντιδρά στο όριο και το πλαίσιο του νόμου».

Για την κριτική της αντιπολίτευσης για εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο

Σχετικά με τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, με αφορμή την αποτρεπτική κίνηση της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

«Η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και με απόφαση του ΚΥΣΕΑ ελληνική δύναμη βρίσκεται εκεί από το 2021. Ουδεμία εμπλοκή δεν θα υπάρξει, ήταν καθαρά αποτρεπτική – αμυντική κίνηση σε εγκαταστάσεις πετρελαίου διεθνούς σημασίας και πρόκειται όχι μόνο για κίνηση αλληλεγγύης αλλά για στρατηγική κίνηση με βαθύ αποτύπωμα τόσο αμυντικό όσο και διπλωματικό», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.