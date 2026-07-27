Δίκη για τα Τέμπη: Να γίνει δεκτό το αίτημα αναβολής ζητούν οι συνήγοροι υπεράσπισης

Η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να ζητούν να γίνει δεκτό το αίτημα αναβολής της δίκης βάσει του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι συνήγοροι διαφωνούν με την εισαγγελική πρόταση απόρριψης, υποστηρίζοντας ότι η εκκρεμοδικία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη σύμβαση 717 δημιουργεί κίνδυνο αντιφατικών αποφάσεων και ασκεί ουσιώδη αποδεικτική επιρροή.

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δίκη για τα Τέμπη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται στη Λάρισα, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να τοποθετούνται επί της εισαγγελικής πρότασης για την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής της δίκης.
  • Το αίτημα αναβολής, βάσει του άρθρου 59, υποβλήθηκε από συνηγόρους στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι και σε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717.
  • Οι συνήγοροι υπεράσπισης διαφώνησαν με την εισαγγελική πρόταση, τονίζοντας πως «είναι δογματικός εσφαλμένη» και πως η εφαρμογή του άρθρου 59 θα «αποτρέψει τον κίνδυνο αντιφατικών αποφάσεων».

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Η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας με τις τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για την απόρριψη των αιτημάτων, μεταξύ άλλων, αναβολής της δίκης με βάση το άρθρο 59 (παράγραφος 1) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

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Το συγκεκριμένο αίτημα υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι, επίσης, κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την σύμβαση 717 για αδικήματα όπως της απάτης σχετικά με την ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συνήγοροι των συγκεκριμένων κατηγορουμένων διαφώνησαν με την εισαγγελική πρόταση και ζήτησαν να γίνει δεκτό το αίτημα για την εφαρμογή του άρθρου 59, όπως μεταδίδει το larissanet.gr.

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«Η κατηγορία της διατάραξης στέκει και πέφτει με την κατηγορία της απάτης» ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης πρώην προέδρου της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρίστος Μυλωνόπουλος επισημαίνοντας πως ο βασικός ισχυρισμός  για τον εντολέα του ήταν το απαράδεκτο της ποινικής του δίωξης, ισχυρισμός ο οποίος στηρίζεται στην εκκρεμοδικία και στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου που θα αναλάβει την υπόθεση του.

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«Δογματικός εσφαλμένη η πρόταση της εισαγγελέως»

Άλλος συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένου στελέχους της ΕΡΓΟΣΕ τόνισε πως «είναι δογματικός εσφαλμένη η πρόταση της εισαγγελέως», επισημαίνοντας πως οι δύο δικογραφίες αφορούν το ίδιο ιστορικό γεγονός. Επεσήμανε, επίσης, πως η μία υπόθεση ασκεί «ουσιώδη αποδεικτική επιρροή» στην άλλη υπόθεση είτε αρνητικά είτε θετικά. Όπως είπε, η εφαρμογή του άρθρου 59 θα «αποτρέψει τον κίνδυνο αντιφατικών αποφάσεων».

«Η εισαγγελέας είδε τα αιτήματα μας μ’ ένα σκεπτικό επιφανειακό και με εσφαλμένη ερμηνεία» τόνισε άλλος συνήγορος, ο οποίος ανέφερε πως το άρθρο 59 δεν είναι «τερτίπι και νομικός χαρακτηρισμός».

Η δίκη είναι σε εξέλιξη.

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