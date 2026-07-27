Η απάντηση του Mega στους «Μπαμπάδες» του Alpha θα είναι οι… «Νταντάδες»

Το Mega ετοιμάζει μια νέα κωμική σειρά με τίτλο εργασίας «Νταντάδες», η οποία θα έχει ως κεντρικό πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση στον ρόλο νταντάς. Η σειρά, βασισμένη σε πρωτότυπο ελληνικό σενάριο, θα προβληθεί στις 21:00 και θα ανταγωνιστεί το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» του Alpha, αντιστρέφοντας το στερεότυπο της γυναικείας φροντίδας παιδιών.

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Η απάντηση του Mega στους «Μπαμπάδες» του Alpha θα είναι οι… «Νταντάδες». Η νέα κωμική σειρά θα έχει ως κεντρικό πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, ο οποίος γίνεται νταντά και αναλαμβάνει να «κρατήσει» δύο παιδιά.

Η σειρά δεν έχει καμία σχέση με το αμερικανικό «The nanny» που μεταφέρθηκε το 2005 στο Mega με τη Μαρία Λεκάκη, αλλά βασίζεται σε πρωτότυπο ελληνικό σενάριο. Με επίκεντρο την αντιστροφή του στερεότυπου που θέλει κατά κανόνα γυναίκες να αναλαμβάνουν τη φροντίδα παιδιών, η σειρά με τίτλο εργασίας «Νταντάδες» προορίζεται για μετάδοση στις 21:00 και θα βρεθεί «απέναντι» από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» του Alpha.

Πηγή: Reallife

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