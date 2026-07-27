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Η Δήμητρα Παπαδοπούλου έρχεται με αέρα Χόλιγουντ

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου επιστρέφει με μια νέα κωμική σειρά, η οποία θα επικεντρώνεται στις αντιφάσεις της γυναικείας ζωής και θα έχει "αέρα Χόλιγουντ". Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο βραβευμένος Ντένης Ηλιάδης, ενώ την παραγωγή θα κάνει η Faliro House Productions του Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, γνωστή για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές.

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Δήμητρα Παπαδοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/dimi_papadopoulou_official
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δήμητρα Παπαδοπούλου επιστρέφει με νέα κωμωδία, η οποία θα επικεντρώνεται στις αντιφάσεις της γυναικείας ζωής.
  • Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Ντένης Ηλιάδης θα αναλάβει να σκηνοθετήσει τη νέα σειρά της Δήμητρας Παπαδοπούλου.
  • Την παραγωγή της σειράς θα αναλάβει η Faliro House Productions του Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, με τεράστια εμπειρία σε διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αέρα Χόλιγουντ μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η νέα σειρά της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Με παρακαταθήκη τις θρυλικές σειρές «Οι απαράδεκτοι» και το «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς», η αγαπημένη σε όλους «Δημητρούλα» επιστρέφει με νέα κωμωδία, η οποία θα επικεντρώνεται στις αντιφάσεις της γυναικείας ζωής.

Στο νέο εγχείρημά της, η Δ. Παπαδοπούλου θα έχει στο πλευρό της δυνατούς συμπαραστάτες και ένα ηχηρό όνομα με σημαντική πορεία στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Ντένης Ηλιάδης θα αναλάβει να σκηνοθετήσει τη νέα σειρά. Με επιτυχίες στο Χόλιγουντ όπως η ταινία «Hardcore», ο Ντ. Ηλιάδης επιχείρησε να κάνει το μεγάλο comeback στην εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή μέσω της μίνι σειράς «Μεγάλη χίμαιρα» που μεταδόθηκε στην ΕΡΤ. Ο σκηνοθέτης μετείχε ενεργά σε όλο το αρχικό στάδιο προετοιμασίας της διεθνούς συμπαραγωγής, ωστόσο η συμφωνία αυτή ναυάγησε πριν υλοποιηθεί.

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, ο Ντ. Ηλιάδης ετοιμάζεται να επιστρέψει στη χώρα μας για να σκηνοθετήσει την κωμική σειρά της ηθοποιού και σεναριογράφου. Η εταιρεία του Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, Faliro House Productions, με τεράστια εμπειρία σε διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές όπως ο «Αστακός» του Γιώργου Λάνθιμου, θα αναλάβει την παραγωγή της σειράς

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