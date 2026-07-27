Η Δήμητρα Παπαδοπούλου έρχεται με αέρα Χόλιγουντ

Με αέρα Χόλιγουντ μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η νέα σειρά της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Με παρακαταθήκη τις θρυλικές σειρές «Οι απαράδεκτοι» και το «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς», η αγαπημένη σε όλους «Δημητρούλα» επιστρέφει με νέα κωμωδία, η οποία θα επικεντρώνεται στις αντιφάσεις της γυναικείας ζωής.

Στο νέο εγχείρημά της, η Δ. Παπαδοπούλου θα έχει στο πλευρό της δυνατούς συμπαραστάτες και ένα ηχηρό όνομα με σημαντική πορεία στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Ντένης Ηλιάδης θα αναλάβει να σκηνοθετήσει τη νέα σειρά. Με επιτυχίες στο Χόλιγουντ όπως η ταινία «Hardcore», ο Ντ. Ηλιάδης επιχείρησε να κάνει το μεγάλο comeback στην εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή μέσω της μίνι σειράς «Μεγάλη χίμαιρα» που μεταδόθηκε στην ΕΡΤ. Ο σκηνοθέτης μετείχε ενεργά σε όλο το αρχικό στάδιο προετοιμασίας της διεθνούς συμπαραγωγής, ωστόσο η συμφωνία αυτή ναυάγησε πριν υλοποιηθεί.

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, ο Ντ. Ηλιάδης ετοιμάζεται να επιστρέψει στη χώρα μας για να σκηνοθετήσει την κωμική σειρά της ηθοποιού και σεναριογράφου. Η εταιρεία του Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, Faliro House Productions, με τεράστια εμπειρία σε διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές όπως ο «Αστακός» του Γιώργου Λάνθιμου, θα αναλάβει την παραγωγή της σειράς