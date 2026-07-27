Καιρός: Δροσιά τέλος, επιστρέφει η ζέστη – Ενισχύεται το μελτέμι με ριπές έως 8 μποφόρ

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Δροσιά τέλος… η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά και επανέρχεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα Δευτέρα (27/7) στα βόρεια, ενώ από την Τετάρτη κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ισχυροί βοριάδες, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «μετά την έντονη δροσιά που ακολούθησε τις ισχυρές καταιγίδες, η χώρα επιστρέφει σταδιακά σε μια πιο τυπική καλοκαιρινή εικόνα».

Τοπικές καταιγίδες στα βόρεια

Η Δευτέρα ξεκίνησε με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, μια διαταραχή που κινείται από τη νότια Ιταλία και την Αδριατική προς τα Βαλκάνια αναμένεται να επηρεάσει οριακά και τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, ενώ είναι πιθανό να επηρεαστούν πρόσκαιρα η Θράκη και ορισμένες περιοχές της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση ή διάρκεια και, σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη, δεν προκαλούν ανησυχία.

Στην υπόλοιπη χώρα, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στα νότια της Πελοποννήσου, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης, στα Δωδεκάνησα και στον Κορινθιακό.

Η δυτική ροή θα μεταφέρει θερμότερες αέριες μάζες, ενώ στην ανατολική χώρα θα λειτουργήσει καταβατικά, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία. Ο υδράργυρος θα φτάσει γενικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά 37 και πιθανώς 38 βαθμοί.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες προβλέπονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε περιοχές της Κρήτης.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με νότιους-νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, αν και νωρίς το πρωί βρισκόταν κοντά στους 20 βαθμούς, θα ανέβει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις γύρω, βορειότερες περιοχές και όχι μέσα στην πόλη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, έως 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς.

Ισχυρό μελτέμι από την Τετάρτη

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πολύ περιορισμένη αστάθεια. Μετά το πέρασμα της διαταραχής, οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ τοπικά στα νοτιοανατολικά ενδέχεται να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς και ενδεχομένως τους 38 στα νοτιότερα ηπειρωτικά.

Από την Τετάρτη (29/7) και έως τις αρχές Αυγούστου αναμένεται σταθεροποίηση του καιρού, με κύριο χαρακτηριστικό το ενισχυμένο μελτέμι. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατούν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 με 6 μποφόρ.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειώνονται στη Δυτική Ελλάδα και τη νότια Κρήτη, όπου ο υδράργυρος θα φτάνει τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στα ανατολικά ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 34 με 35 βαθμούς, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάνει έως τους 36.

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