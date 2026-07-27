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Φωτιά στην Κοζάνη: Καίει δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, κινητοποιώντας 20 πυροσβέστες, 5 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο για την κατάσβεση. Η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες και υποδομές, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης διεξάγει έρευνες για τα αίτια.

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ελικόπτερο φωτιά
Φωτογραφία αρχείου INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης το πρωί της Δευτέρας (27/7).
  • Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 20 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
  • Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες ή υποδομές, με το Ανακριτικό Κλιμάκιο να διεξάγει έρευνες για τα αίτια της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης το πρωί της Δευτέρας (27/7).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:45.

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 20 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα.

Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης διεξάγει έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.

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