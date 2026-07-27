Φωτιά στην Κοζάνη: Καίει δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης το πρωί της Δευτέρας (27/7).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:45.

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 20 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα.

Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης διεξάγει έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.