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Ο χάρτης κινδύνου για τις πυρκαγιές είναι «μπλε» – Η ανάρτηση Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η σχεδόν καθολική Κατηγορία 2 στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στις 27 Ιουλίου 2026 είναι μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη και ευχάριστη εξέλιξη για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού. Αυτή η σπάνια εικόνα αποτελεί μια σημαντική «ανάσα» ως προς τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, με το πλησιέστερο αντίστοιχο προηγούμενο να εντοπίζεται τον Ιούλιο του 2020, αλλά όχι στο τέλος του μήνα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η σημερινή σχεδόν καθολική Κατηγορία 2 στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, στις 27 Ιουλίου 2026, είναι μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη εικόνα για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού.
  • Το πλησιέστερο αντίστοιχο προηγούμενο εντοπίζεται στο πενθήμερο 16–20 Ιουλίου 2020, με πιο χαρακτηριστική την 18η Ιουλίου 2020, χωρίς όμως να αφορά το τέλος του μήνα.
  • Μια σπάνια και ευχάριστη εξέλιξη για την εποχή, που αποτελεί μια σημαντική «ανάσα» ως προς τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η σημερινή σχεδόν καθολική Κατηγορία 2 στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, στις 27 Ιουλίου 2026, είναι μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη εικόνα για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού.

Όπως επισημαίνει, το πλησιέστερο αντίστοιχο προηγούμενο εντοπίζεται στο πενθήμερο 16–20 Ιουλίου 2020, με πιο χαρακτηριστική την 18η Ιουλίου 2020, χωρίς όμως να αφορά το τέλος του μήνα.

Μια σπάνια και ευχάριστη εξέλιξη για την εποχή, που αποτελεί μια σημαντική «ανάσα» ως προς τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

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