Ο χάρτης κινδύνου για τις πυρκαγιές είναι «μπλε» – Η ανάρτηση Κολυδά

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η σημερινή σχεδόν καθολική Κατηγορία 2 στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, στις 27 Ιουλίου 2026, είναι μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη εικόνα για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού.
Όπως επισημαίνει, το πλησιέστερο αντίστοιχο προηγούμενο εντοπίζεται στο πενθήμερο 16–20 Ιουλίου 2020, με πιο χαρακτηριστική την 18η Ιουλίου 2020, χωρίς όμως να αφορά το τέλος του μήνα.
Μια σπάνια και ευχάριστη εξέλιξη για την εποχή, που αποτελεί μια σημαντική «ανάσα» ως προς τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΙΟ…
Η σημερινή σχεδόν καθολική Κατηγορία 2 στις 27 Ιουλίου 2026 είναι πολύ ασυνήθιστη για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού.
Το πλησιέστερο προηγούμενο είναι το πενθήμερο 16–20 Ιουλίου 2020, ειδικά η 18η Ιουλίου 2020 , όχι όμως ακριβώς στα τέλη του μήνα. pic.twitter.com/KlWtkh6OPm
— Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 27, 2026