Ο χάρτης κινδύνου για τις πυρκαγιές είναι «μπλε» – Η ανάρτηση Κολυδά

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η σημερινή σχεδόν καθολική Κατηγορία 2 στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, στις 27 Ιουλίου 2026, είναι μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη εικόνα για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού.

Όπως επισημαίνει, το πλησιέστερο αντίστοιχο προηγούμενο εντοπίζεται στο πενθήμερο 16–20 Ιουλίου 2020, με πιο χαρακτηριστική την 18η Ιουλίου 2020, χωρίς όμως να αφορά το τέλος του μήνα.

Μια σπάνια και ευχάριστη εξέλιξη για την εποχή, που αποτελεί μια σημαντική «ανάσα» ως προς τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.