Σταύρος Γεωργίου: Απολογείται ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος – Τι ισχυρίζεται

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Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα (27/7), ο 28χρονος Αιγύπτιος, προκειμένου να απολογηθεί για τη στυγερή δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, καλείται να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα, ενώ παράλληλα απολογείται και για παλαιότερο ένταλμα που εκκρεμούσε εναντίον του για ασέλγεια σε ανήλικη και ναρκωτικά.

Δεν ήταν προσχεδιασμένο το έγκλημα ισχυρίζεται ο 28χρονος

Στην προανακριτική απολογία του, ο δράστης υποστήριξε την εκδοχή ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, υποστηρίζοντας ότι η συνάντηση με τον δικηγόρο ξεκίνησε ως μια φιλική έξοδος με κατανάλωση αλκοόλ.

Ισχυρίστηκε πως ο 73χρονος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει, αλλά στη διαδρομή σταμάτησαν στο γραφείο, όπου ξέσπασε έντονος καβγάς που οδήγησε στη φονική επίθεση.

Ο 28χρονος, διατείνεται πως από τον χώρο του εγκλήματος αφαίρεσε μόνο το laptop του θύματος, τον οποίο στη συνέχεια πούλησε έναντι 50 ευρώ, αρνούμενος ότι πήρε άλλα προσωπικά αντικείμενα του δικηγόρου.

Τι λέει η οικογένεια του θύματος

Απέναντι σε αυτούς τους ισχυρισμούς, η οικογένεια του εκλιπόντος εγείρει σοβαρότατα ερωτήματα. Δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της ανακρίτριας, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Γαλάνης, αμφισβήτησε ανοιχτά την εκδοχή του 28χρονου.

Η πλευρά των θυμάτων ζητά πλήρη και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι το πραγματικό κίνητρο ενδέχεται να είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που προβάλλεται και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα στην υπόθεση.

Η εξέταση και το σπασμένο χέρι του δράστη

Όπως διαπιστώθηκε από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου προήλθε από σφοδρά, βίαια χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο 28χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, κατέφυγε αρχικά στο νοσοκομείο ΚΑΤ δηλώνοντας ψεύτικα στοιχεία και δικαιολογώντας το τραύμα του ως ατύχημα με σκέιτμπορντ, πριν εντοπιστεί και συλληφθεί στην οδό Αχαρνών.

Σε περίπτωση που ο 28χρονος εμφανιστεί εκ νέου χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, η ανακριτική Αρχή θα προχωρήσει στον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου.