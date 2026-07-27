«Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν διέρρευσε στο Χ: Εκατομμύρια χρήστες είδαν παράνομα αντίγραφο της ταινίας

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Παράνομο αντίγραφο της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «The Odyssey», κυκλοφόρησε στο Χ (πρώην Twitter) το Σαββατοκύριακο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές προτού αφαιρεθεί από την πλατφόρμα.

Σύμφωνα με το BBC, επικαλούμενο το Variety, ανάρτηση που περιείχε ολόκληρη την ταινία σε υψηλή ανάλυση συγκέντρωσε περίπου 2,1 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις δυόμισι ώρες, πριν ανασταλεί ο λογαριασμός που τη δημοσίευσε.

Η διαρροή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να σχολιάζουν σκωπτικά: «Ολόκληρη η “Οδύσσεια” σε ένα tweet, ακριβώς όπως το είχε φανταστεί ο Νόλαν».

Άμεση αντίδραση της Universal

Η Universal Studios ανακοίνωσε ότι μόλις ενημερώθηκε για τη μη εξουσιοδοτημένη ανάρτηση ενεργοποίησε άμεσα τις διαδικασίες αφαίρεσης του υλικού.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του περιεχομένου και της πνευματικής μας ιδιοκτησίας», ανέφερε η εταιρεία.

Το Hollywood Reporter έκανε λόγο και για δεύτερη, χαμηλότερης ποιότητας διαρροή την Κυριακή, η οποία επίσης απομακρύνθηκε περίπου δύο ώρες μετά τη δημοσίευσή της, έχοντας συγκεντρώσει σχεδόν 50.000 προβολές.

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει την εμπορική της πορεία

Η «Οδύσσεια» αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX 70mm, μια τεχνολογία που ο Νόλαν επέλεξε ώστε η ταινία να προβληθεί στις μεγαλύτερες δυνατές κινηματογραφικές αίθουσες.

Παρά τη διαρροή, οι εκτιμήσεις είναι ότι το περιστατικό δεν θα επηρεάσει σημαντικά την εμπορική πορεία της ταινίας. Στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της απέφερε περίπου 215 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, ανεβάζοντας τις συνολικές εισπράξεις της στα 640 εκατ. δολάρια.