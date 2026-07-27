Ουκρανικά drones χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και λιμάνι στη Ρωσία

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Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα επίθεση μεγάλης εμβέλειας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων βαθιά στο ρωσικό έδαφος, πλήττοντας εξαγωγικό τερματικό στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και εγκαταστάσεις πετρελαίου σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μεταξύ των στόχων ήταν εξαγωγικός τερματικός σταθμός στην περιφέρεια Ροστόφ.

Δύο νεκροί από την επίθεση στο Ροστόφ

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, Γιούρι Σλιούσαρ, ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από την επίθεση στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ροστόφ-ον-Ντον, σύμφωνα με το Kyiv Independent.

Παράλληλα, επιθέσεις με drones αναφέρθηκαν και στην κοντινή πόλη Ταγκανρόγκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

AFU 🇺🇦 Strike Drohnen Angriff auf Ziel in Rostov Russland 🇷🇺 gestern Nacht. Was genau getroffen wurde ist noch nicht klar. pic.twitter.com/eeuzf8k9oz — @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) July 27, 2026

Στόχος και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Η επιχείρηση περιλάμβανε επίσης πλήγματα σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Δημοκρατία της Ουντμουρτίας και στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ, βορειοανατολικά της Μόσχας και σε απόσταση άνω των 1.300 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Βίντεο και φωτογραφίες από τις επιθέσεις δημοσιεύθηκαν αρχικά στο κανάλι Exilenova+ στο Telegram, το οποίο συγκεντρώνει υλικό από ουκρανικά πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το κανάλι, στόχος αποτέλεσε δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου κοντά στην πόλη Σαράπουλ της Ουντμουρτίας, όπου βρίσκονται μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.

Αργότερα, ο κυβερνήτης της περιοχής, Αλεξάντρ Μπρετσάλοφ, επιβεβαίωσε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την ως «τη μεγαλύτερη μαζική επίθεση» που έχει δεχθεί η περιοχή το τελευταίο διάστημα.

Ζελένσκι: «Επιστρέφουμε τον πόλεμο στη Ρωσία»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τις ουκρανικές δυνάμεις για την επιχείρηση.

«Ευχαριστώ τους στρατιώτες των Δυνάμεων Άμυνας της Ουκρανίας για την ακριβή δουλειά τους εκεί όπου μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν το βαθύ ρωσικό μετόπισθεν», δήλωσε.

«Με τα αντίποινά μας επιστρέφουμε τον πόλεμο στη Ρωσία, ώστε στο τέλος να υπάρξει η ευκαιρία για μια αξιοπρεπή ειρήνη», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων δεν έχουν σχολιάσει επισήμως τις επιθέσεις.

Από τις αρχές του 2026, η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας με drones και πυραύλους εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων, υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και άλλων υποδομών διπλής χρήσης στο εσωτερικό της Ρωσίας.