«Κάντε διαλογισμό, προσευχηθείτε ή δείτε ποδόσφαιρο» απαντά ο Ινφαντίνο στους επικριτές της FIFA

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εξαπέλυσε επίθεση κατά των επικριτών της ηγεσίας του και της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καλώντας τους να «κάνουν διαλογισμό, να προσευχηθούν ή να δουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα» αντί να «διαδίδουν μίσος και ψευδείς φήμες».

Ο Ινφαντίνο δημοσίευσε ένα εκτενές μήνυμα 15 διαφανειών στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το οποίο αναδημοσιεύτηκε και από την επίσημη σελίδα της FIFA. Απευθυνόμενος σε όσους τον επικρίνουν, υποστήριξε ότι, ενώ εκείνοι «σπέρνουν το μίσος», η FIFA διοργάνωσε «το μεγαλύτερο γεγονός στη Γη».

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο γιόρτασε την ανθρωπότητα στα καλύτερά της», ανέφερε, υποστηρίζοντας ακόμη ότι η διοργάνωση του 2026 είχε «100% ασφάλεια και προστασία, μόνο χαρά και ευτυχία».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

Υπερασπίστηκε τη διοργάνωση και τη συμμετοχή του Ιράν

Ο πρόεδρος της FIFA υποβάθμισε τις σημαντικότερες αντιδράσεις που προκάλεσε το Μουντιάλ, χαρακτηρίζοντας επιτυχία ακόμη και τη συμμετοχή του Ιράν, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση με τις συνδιοργανώτριες Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως είπε, η FIFA «εργάστηκε ακούραστα για να ενώσει δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο», υποστηρίζοντας ότι η αποστολή του Ιράν εισήλθε στις ΗΠΑ χωρίς προβλήματα.

Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με όσα είχε καταγγείλει ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν, Αμίρ Γκαλενόι, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την ομάδα του «την πιο καταπιεσμένη» της διοργάνωσης. Η ιρανική αποστολή αντιμετώπισε καθυστερήσεις στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου, μέλη του τεχνικού επιτελείου δεν έλαβαν άδεια εισόδου στις ΗΠΑ, ενώ άλλαξε και την έδρα της προετοιμασίας της εξαιτίας σειράς προβλημάτων.

Οι επικρίσεις για τις θεωρήσεις εισόδου και τη διαιτησία

Το BBC επισημαίνει ότι προβλήματα αντιμετώπισαν και φίλαθλοι από την Αϊτή, τη Σενεγάλη και την Ακτή Ελεφαντοστού λόγω των περιορισμών που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση, ενώ ακόμη και ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν δεν κατάφερε να εισέλθει στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η FIFA δέχθηκε έντονη κριτική για την απόφασή της να αναστείλει την τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπαλογκούν πριν από αγώνα της φάσης των «16», έπειτα από παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η UEFA χαρακτήρισε την απόφαση «πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη», ενώ η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξετάζει την κατάθεση επίσημης καταγγελίας.

Ο Ινφαντίνο, πάντως, απέρριψε τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι παρόμοιες αποφάσεις λαμβάνονται τακτικά σε μεγάλα πρωταθλήματα.

«Ο κόσμος χρειάζεται αγάπη, όχι μίσος»

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρόεδρος της FIFA κάλεσε τους επικριτές του να δείξουν περισσότερη αγάπη και σεβασμό.

«Σε όσους ξόδεψαν τον χρόνο και την ενέργειά τους μισώντας εμάς, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε, να κάνετε διαλογισμό, να προσευχηθείτε ή να δείτε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα», έγραψε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «ο κόσμος χρειάζεται αγάπη, όχι μίσος, ανοχή και όχι διχασμό», εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για τον ρόλο του στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.