Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 63χρονος σε δυστύχημα με αλυσοπρίονο

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ηλεία, στις Ράχες Κρεστένων, όπου ένας 63χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αποθήκη του σπιτιού του το μεσημέρι της Δευτέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, ο άντρας έφερε σοβαρό τραύμα κοντά στον λαιμό από αλυσοπρίονο, το οποίο προκάλεσε έντονη και ανεξέλεγκτη αιμορραγία.
Τον 63χρονο βρήκε η κόρη του μέσα στην αποθήκη, χωρίς τις αισθήσεις του και μέσα σε λίμνη αίματος.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο περιστατικό.