Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 63χρονος σε δυστύχημα με αλυσοπρίονο

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ηλεία, στις Ράχες Κρεστένων, όπου ένας 63χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αποθήκη του σπιτιού του το μεσημέρι της Δευτέρας. Ο άντρας έφερε σοβαρό τραύμα κοντά στον λαιμό από αλυσοπρίονο, το οποίο προκάλεσε έντονη και ανεξέλεγκτη αιμορραγία, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανατηφόρου περιστατικού

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην Ηλεία: 63χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αποθήκη του σπιτιού του στις Ράχες Κρεστένων το μεσημέρι της Δευτέρας.
  • Ο άντρας έφερε σοβαρό τραύμα κοντά στον λαιμό από αλυσοπρίονο, το οποίο προκάλεσε ανεξέλεγκτη αιμορραγία.
  • Τον 63χρονο βρήκε η κόρη του χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανατηφόρου περιστατικού.

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Τραγωδία σημειώθηκε στην Ηλεία, στις Ράχες Κρεστένων, όπου ένας 63χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αποθήκη του σπιτιού του το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, ο άντρας έφερε σοβαρό τραύμα κοντά στον λαιμό από αλυσοπρίονο, το οποίο προκάλεσε έντονη και ανεξέλεγκτη αιμορραγία.

Τον 63χρονο βρήκε η κόρη του μέσα στην αποθήκη, χωρίς τις αισθήσεις του και μέσα σε λίμνη αίματος.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο περιστατικό.

ΗΛΕΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ

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