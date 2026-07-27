Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 63χρονος σε δυστύχημα με αλυσοπρίονο

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Τραγωδία σημειώθηκε στην Ηλεία, στις Ράχες Κρεστένων, όπου ένας 63χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αποθήκη του σπιτιού του το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, ο άντρας έφερε σοβαρό τραύμα κοντά στον λαιμό από αλυσοπρίονο, το οποίο προκάλεσε έντονη και ανεξέλεγκτη αιμορραγία.

Τον 63χρονο βρήκε η κόρη του μέσα στην αποθήκη, χωρίς τις αισθήσεις του και μέσα σε λίμνη αίματος.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο περιστατικό.