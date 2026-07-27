Γαλλία: Ο Μακρόν συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη καθώς η πύρινη λαίλαπα απειλεί το Μπορντό – «Η κατάσταση δεν έχει προηγούμενο» λέει ο υπουργός Εσωτερικών

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε τη Δευτέρα έκτακτη σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου, καθώς οι τεράστιες πυρκαγιές που μαίνονται στη νοτιοδυτική χώρα εξακολουθούν να απειλούν την ευρύτερη περιοχή του Μπορντό, ενώ οι αρχές προετοιμάζονται για νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης.

Παρά τη σχετική σταθεροποίηση του μετώπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι γαλλικές αρχές τονίζουν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση.

«Η περίοδος των πυρκαγιών απέχει πολύ από το τέλος»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, προειδοποίησε ότι, παρά τη σταθεροποίηση του μεγαλύτερου μετώπου στη Ζιρόντ, η αντιπυρική περίοδος «απέχει πολύ από το τέλος». Όπως δήλωσε, η πυρκαγιά, που έχει ήδη κάψει περίπου 42.000 εκτάρια, δεν επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο παραμένει εκτός ελέγχου. «Όσο η φωτιά δεν έχει περιοριστεί, θεωρούμε ότι η κατάσταση παραμένει δυσμενής», τόνισε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις φετινές πυρκαγιές «μια κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο», σημειώνοντας ότι επιχειρούν 2.500 πυροσβέστες και 1.500 στρατιωτικοί, οι οποίοι δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες για να ανακόψουν την εξάπλωση των φλογών. Παράλληλα έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές φαινόμενο πυροσωρειτομελανία (pyrocumulonimbus), το γιγάντιο σύννεφο που δημιουργήθηκε από τη φωτιά, υπογραμμίζοντας ότι «δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο στη Γαλλία».

Προειδοποίησε επίσης ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν, εκφράζοντας ανησυχία για την κόπωση των πυροσβεστικών δυνάμεων όσο η αντιπυρική περίοδος εξελίσσεται.

Νέος καύσωνας αυξάνει τον κίνδυνο

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από την Τρίτη αναμένεται νέα θερμική εισβολή, η οποία ενδέχεται να αναζωπυρώσει τα μέτωπα και να δυσκολέψει σημαντικά την προσπάθεια περιορισμού των πυρκαγιών.

Εξαιτίας του κινδύνου, οι αρχές απαγόρευσαν τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων και κατασκηνώσεων για άτομα με αναπηρία στη Ζιρόντ, ενόψει και της κορύφωσης της θερινής τουριστικής περιόδου τον Αύγουστο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του στο Χ, δεσμεύτηκε ότι το κράτος θα στηρίξει τις πληγείσες περιοχές όσο χρειαστεί, τονίζοντας πως «θα ανοικοδομήσουμε, θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα απαιτηθεί».

Ιστορικές πυρκαγιές και στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, η Ισπανία εξακολουθεί να δίνει μάχη με τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχει καταγράψει ποτέ. Περισσότεροι από 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ άλλοι 30.000 παραμένουν στα σπίτια τους έπειτα από εντολή των αρχών, σύμφωνα με τον Associated Press.

Η μεγαλύτερη φωτιά, δυτικά της Μαδρίτης, έχει κάψει περίπου 50.000 εκτάρια, έκταση πέντε φορές μεγαλύτερη από την πόλη της Βαρκελώνης.

Οι επιστήμονες αποδίδουν την πρωτοφανή ένταση των πυρκαγιών στις διαδοχικές και ιδιαίτερα ισχυρές θερμές εισβολές που πλήττουν φέτος την Ευρώπη, ξηραίνοντας τη βλάστηση και αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης μεγάλων πυρκαγιών.