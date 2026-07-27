Πένθος στην Κόρινθο για τον νεκρό στη φωτιά στο εργοστάσιο: «Εξερράγη δεξαμενή άνω των 15 τόνων» λέει στο enikos.gr ο δήμαρχος

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Η Κόρινθος βιώνει σήμερα Δευτέρα μία τραγωδία, καθώς ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στην περιοχή Λούτσα Παπά. Άλλος ένας εργαζόμενος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ακόμη τέσσερις δεν έπαθαν το παραμικρό.

Στο enikos.gr, μίλησε ο δήμαρχος της πόλης Νίκος Σταυρέλης, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στον νεκρό συμπολίτη του, σημείωσε:

«Ήταν μία τρομερή έκρηξη σε μία πολύ καλή μονάδα παραγωγής ξυδιού. Για να καταλάβετε, έγινε αντιληπτή σε απόσταση 10 – 15 χιλιομέτρων.

Δεν υπάρχουν τραυματίες, πλην ενός ο οποίος αντιμετώπισε αναπνευστικά.

Όσο ξέρουμε εξερράγη μία δεξαμενή, πάνω από 15 τόνους χωρητικότητα. Δεν ξέρουμε το πώς και το γιατί.

Ο κόσμος εδώ στην Κόρινθο στενοχωρήθηκε πολύ, δεν πανικοβλήθηκε, αλλά στενοχωρήθηκε. Ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του, σε ένα δυστύχημα σε μία πολύ καλή, μικρομεσαία επιχείρηση που λειτουργούσε χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ήταν η κακιά η ώρα. Τις αιτίες θα τις βρει η πυροσβεστική».