Πένθος στην Κόρινθο για τον νεκρό στη φωτιά στο εργοστάσιο: «Εξερράγη δεξαμενή άνω των 15 τόνων» λέει στο enikos.gr ο δήμαρχος

Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας εργαζόμενος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα μετά από τρομερή έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στην περιοχή Λούτσα Παπά της Κορίνθου. Ο δήμαρχος Νίκος Σταυρέλης ανέφερε ότι εξερράγη δεξαμενή άνω των 15 τόνων, με την έκρηξη να γίνεται αντιληπτή σε απόσταση 10-15 χιλιομέτρων

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  • Η Κόρινθος βιώνει τραγωδία μετά τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου σε έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, ενώ ένας ακόμη εργαζόμενος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. – Ο δήμαρχος της πόλης, Νίκος Σταυρέλης, σημείωσε ότι «εξερράγη μία δεξαμενή, πάνω από 15 τόνους χωρητικότητα», με την έκρηξη να γίνεται αντιληπτή σε απόσταση 10-15 χιλιομέτρων. – Ο κόσμος στην Κόρινθο στενοχωρήθηκε πολύ για τον χαμό του συμπολίτη τους, σε ένα δυστύχημα που συνέβη σε μια «πολύ καλή, μικρομεσαία επιχείρηση που λειτουργούσε χωρίς κανένα πρόβλημα».

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Η Κόρινθος βιώνει σήμερα Δευτέρα μία τραγωδία, καθώς ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στην περιοχή Λούτσα Παπά. Άλλος ένας εργαζόμενος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ακόμη τέσσερις δεν έπαθαν το παραμικρό.

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Στο enikos.gr, μίλησε ο δήμαρχος της πόλης Νίκος Σταυρέλης, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στον νεκρό συμπολίτη του, σημείωσε:

«Ήταν μία τρομερή έκρηξη σε μία πολύ καλή μονάδα παραγωγής ξυδιού. Για να καταλάβετε, έγινε αντιληπτή σε απόσταση 10 – 15 χιλιομέτρων.

Δεν υπάρχουν τραυματίες, πλην ενός ο οποίος αντιμετώπισε αναπνευστικά.

Όσο ξέρουμε εξερράγη μία δεξαμενή, πάνω από 15 τόνους χωρητικότητα. Δεν ξέρουμε το πώς και το γιατί.

Ο κόσμος εδώ στην Κόρινθο στενοχωρήθηκε πολύ, δεν πανικοβλήθηκε, αλλά στενοχωρήθηκε. Ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του, σε ένα δυστύχημα σε μία πολύ καλή, μικρομεσαία επιχείρηση που λειτουργούσε χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ήταν η κακιά η ώρα. Τις αιτίες θα τις βρει η πυροσβεστική».

ΕΚΡΗΞΗΚΟΡΙΝΘΟΣ
Φωτό από intime

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