Συνεχίζεται η έξοδος του Ιουλίου: Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά – Πληρότητα 100% στα πλοία

Η έξοδος των εκδρομέων κορυφώνεται λίγες ημέρες πριν τον Αύγουστο, με το λιμάνι του Πειραιά να καταγράφει αυξημένη κίνηση χιλιάδων ταξιδιωτών. Η πληρότητα στα πλοία προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες και η Σκόπελος, αγγίζει το 100%, επιβεβαιώνοντας την πλήρη εξέλιξη της θερινής εξόδου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το λιμάνι του Πειραιά καταγράφει αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί, με χιλιάδες ταξιδιώτες να περιμένουν υπομονετικά την επιβίβασή τους για την κορύφωση της εξόδου του Ιουλίου.
  • Το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης και για τους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι ανυπομονούν να περάσουν τις επόμενες ημέρες στις παραλίες.
  • Η πληρότητα στα δρομολόγια προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς αγγίζει το 100%, με το Λιμενικό Σώμα να υπενθυμίζει την έγκαιρη προσέλευση στο λιμάνι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λίγες μόνο ημέρες απομένουν ως τον Αύγουστο και η έξοδος των εκδρομέων κορυφώνεται. Το λιμάνι του Πειραιά καταγράφει αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί, όπου παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, χιλιάδες ταξιδιώτες, με τις βαλίτσες στο χέρι, περιμένουν υπομονετικά την επιβίβασή τους.

Στους καταπέλτες των πλοίων σχηματίζονται από νωρίς ουρές αυτοκινήτων, με τα περισσότερα να είναι φορτωμένα ακόμα και ως την οροφή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης και για τους ξένους επισκέπτες. Πολλοί δηλώνουν πως ανυπομονούν να δοκιμάσουν την ελληνική κουζίνα, άλλοι αναφέρουν πως επιστρέφουν στην Ελλάδα για ακόμη μία φορά, καθώς την αγαπούν, ενώ όλοι συμφωνούν πως ανυπομονούν να περάσουν τις επόμενες ημέρες στις παραλίες, να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν.

Το Λιμενικό Σώμα υπενθυμίζει στους επιβάτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την επιβίβαση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πληρότητα στα δρομολόγια προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες αλλά και η Σκόπελος, αγγίζει το 100%, επιβεβαιώνοντας ότι η κορύφωση της θερινής εξόδου βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.

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