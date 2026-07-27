Σύρος: Από μία μαχαιριά στον θώρακα η δολοφονία της διασώστριας – Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Από μαχαιριά στον θώρακα προήλθε ο θάνατος της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία δολοφονήθηκε στη Σύρο.

Την ίδια ώρα οι αρχές εστιάζουν τις έρευνές τους στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες όλων των εμπλεκομένων.

Απ’ την έως τώρα έρευνα, φαίνεται πως οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τη 41χρονη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού.

Το ζευγάρι επιμένει πως η 41χρονη μπήκε στο σπίτι του με σκοπό την ληστεία και ότι ο 49χρονος την τραυμάτισε αμυνόμενος. Από την άλλη μεριά, η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης αναφέρει, πως η διασώστρια είχε φτάσει στο νησί για να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης της, και απορρίπτει το σενάριο της κλοπής λέγοντας πως είναι αδύνατον η 41χρονη να πήγαινε να κλέψει με τα ρούχα της δουλειάς της, και ζητάει και εκείνη να βρεθούν όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Αύριο απολογείται το ζευγάρι

Αύριο Τρίτη (28/7) θα απολογηθεί το ζευγάρι το οποίο οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα το πρωί του Σαββάτου (25/7) με χειροπέδες στα χέρια παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης ενώ την ίδια μέρα έγινε και αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος που διήρκησε 3 ώρες.