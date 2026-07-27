Πιερρακάκης: Καμία κυβέρνηση να μην εξαγοράζει το πολιτικό παρόν υποθηκεύοντας το μέλλον – Εκκωφαντική η αντίφαση της αντιπολίτευσης για το Άρθρο 16

Στην ομιλία του στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι καμία κυβέρνηση δεν θα υποθηκεύει το οικονομικό μέλλον της χώρας, ενώ παράλληλα τόνισε την εκκωφαντική αντίφαση της αντιπολίτευσης για το Άρθρο 16. Επίσης, αναφέρθηκε στη δημοσιονομική σταθερότητα, στα μη κρατικά πανεπιστήμια, στη θεσμοθέτηση κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη και σε αλλαγές για επενδύσεις και διαφάνεια.

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Πολιτική

Κυριάκος Πιερρακάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη δημοσιονομική σταθερότητα και το άρθρο 79 ζήτημα εθνικής αυτονομίας και διαγενεακής δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η πρόταση εισάγει έναν θεσμικό κανόνα αποτροπής της πολιτικής ανευθυνότητας.
  • Για την εκπαίδευση και το άρθρο 16, ο υπουργός σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια αποκαθιστά μια διαχρονική κοινωνική αδικία και μετατρέπει την Ελλάδα σε διεθνή προορισμό γνώσης, χωρίς να αποδυναμώνει το δημόσιο πανεπιστήμιο.
  • Αναφέρθηκε επίσης στη θεσμοθέτηση κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Άρθρο 5Β) και σε συνταγματικές αλλαγές για σταθερό φορολογικό καθεστώς στις επενδύσεις, τονίζοντας ότι η Αναθεώρηση αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές.

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Στην ομιλία του στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έθεσε ως κεντρική πολιτική αιχμή την ανάγκη «να διασφαλίσουμε ότι καμία κυβέρνηση δεν θα εξαγοράζει το πολιτικό της παρόν υποθηκεύοντας το οικονομικό μέλλον της χώρας», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η αντίφαση για το άρθρο 16 είναι πια εκκωφαντική», καθώς η αντιπολίτευση δεν αναμετράται με την κυβέρνηση αλλά με τις ίδιες τις θέσεις της και την απόστασή τους από την κοινωνία.

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Αναλύοντας τη δημοσιονομική πολιτική, ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη δημοσιονομική σταθερότητα και το άρθρο 79 ζήτημα εθνικής αυτονομίας και διαγενεακής δικαιοσύνης. Εξήγησε ότι η πρόταση δεν εισάγει έναν άκαμπτο «κόφτη», αλλά έναν θεσμικό κανόνα αποτροπής της πολιτικής ανευθυνότητας, ώστε η Ελλάδα να μην οδηγηθεί ποτέ ξανά σε μνημόνια, διατηρώντας παράλληλα την αναγκαία ευελιξία για την αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων.

Στο πεδίο της εκπαίδευσης και του άρθρου 16, στηλιτεύτηκαν οι πολιτικές αντιφάσεις της αντιπολίτευσης απέναντι στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ο υπουργός σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση αυτή αποκαθιστά μια διαχρονική κοινωνική αδικία, συγκρατεί το ανθρώπινο κεφάλαιο, προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη και μετατρέπει την Ελλάδα σε διεθνή προορισμό γνώσης, χωρίς να αποδυναμώνει το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Άρθρο 5Β), ώστε η τεχνολογία να υπηρετεί τον άνθρωπο, καθώς και σε συνταγματικές αλλαγές για σταθερό φορολογικό καθεστώς στις επενδύσεις, τη διαφάνεια και την ουσιαστική αποκέντρωση.

Κλείνοντας, τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η Αναθεώρηση αποτελεί μια πράξη ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές, ώστε η χώρα να μην τους παραδώσει το κόστος της δικής της αδράνειας.

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