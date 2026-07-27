Γαλλία: Οι πυρκαγιές έχουν πλήξει την οικονομία σαν «βροντή», λέει ο υπουργός Οικονομικών

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Οι πυρκαγιές που πλήττουν την περιοχή γύρω από το Μπορντό στη νοτιοδυτική Γαλλία έχουν προκαλέσει σοκ στην περιφερειακή οικονομία, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκούρ.

«Είναι σαν βροντή για την περιοχή», δήλωσε ο Λεσκούρ στους δημοσιογράφους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σύσκεψη έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα με επίκεντρο τις τεράστιες, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που έχουν αναγκάσει περισσότερους από 250.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εν μέσω μιας πρώτης αχτίδας ελπίδας ότι η εξάπλωση της μεγαλύτερης πυρκαγιάς μπορεί να έχει επιβραδυνθεί.