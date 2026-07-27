Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 6% μετά την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

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Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 6% σήμερα, μετά την παύση των επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ιράν το Σαββατοκύριακο μετά από δύο εβδομάδες επιθέσεων, αυξάνοντας τις ελπίδες για μια διπλωματική λύση που θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση και θα επιτρέψει την επανέναρξη της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 6,20 δολάρια, ή 6,4%, στα 90,58 δολάρια έως τις 06:20 GMT, αφού υποχώρησαν για λίγο κάτω από το βασικό επίπεδο στήριξης των 90 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 83,51 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 5,80 δολαρίων ή 6,5%. Και τα δύο συμβόλαια διαπραγματεύονται στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα, μετά από άνοδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Η τιμή του Brent είχε φτάσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς η σύγκρουση, η οποία μείωσε τις αποστολές πετρελαίου μέσω του Πορθμού του Ορμούζ, επεκτάθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, εμποδίζοντας τις εξαγωγές από τον κορυφαίο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, τη Σαουδική Αραβία, μέσω του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Ασία.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Βαλτς, δήλωσε στο «Fox News Sunday» και σε άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να σταματήσει τις αμερικανικές επιθέσεις για να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία.

«Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν απότομα στις αρχές των συναλλαγών, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν απέφυγαν την ανάληψη περαιτέρω στρατιωτικής δράσης, προσφέροντας τα πρώτα απτά σημάδια μιας πιθανής αποκλιμάκωσης των εντάσεων», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα προς τους πελάτες τους.

Παρά την παύση των επιθέσεων, λιγότερα από 10 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχιζαν το Στενό του Ορμούζ καθημερινά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας από την Kpler.