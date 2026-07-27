Γαλλία: Μια ομπρέλα, δύο ξαπλώστρες και η φωτιά στο βάθος – Η φωτογραφία από τις πυρκαγιές της Ζιρόντ που έγινε σύμβολο

Αυτή η φωτογραφία, τραβηγμένη σε μια παραλία δίπλα στη λίμνη Lacanau, με δύο παραθεριστές να κάθονται δίπλα σε μια φωτιά, έγινε viral. Πολλοί την είδαν ως σύμβολο της Γαλλίας που παρακολουθεί τον κόσμο να καίγεται χωρίς να κουνάει το δαχτυλάκι της. Αλλά αυτό είναι σαν να βάζεις πάρα πολλά νοήματα… σε μια μόνο εικόνα και να ξεχνάς όλα όσα βρίσκονται έξω από το κάδρο, αναφέρει η Le Figaro.

Βλέποντας αυτή τη φωτογραφία, κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η ίδια η πραγματικότητα έχει οργανωθεί ώστε να σχηματίζει μια αλληγορία. Υπάρχει η vintage ομπρέλα Pastis 51, κόκκινη, κίτρινη και πράσινη, μια πηγή αξιολύπητης χαράς κάτω από έναν ουρανό που έχει γίνει πορτοκαλί. Eίδη θαλάσσης σκορπισμένα στην άμμο, ένας άντρας με σταυρωμένα πόδια, χαλαρώνει στην ξαπλώστρα του και μια γυναίκα που κρατά το τηλέφωνό της κάθετα, για να φωτογραφίζει ή να κινηματογραφεί τη φωτιά στο βάθος.

Μπροστά τους, ένα τεράστιο σύννεφο καπνού καλύπτει τον ορίζοντα. Η καταστροφή καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη την εικόνα, ωστόσο φαίνεται να έχει υποβιβαστεί στο φόντο.

Μέσα σε λίγες ώρες, αυτή η φωτογραφία του AFP, που τραβήχτηκε με iPhone, έφτασε από την παραλία Moutchic στην πρώτη σελίδα μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης, όπως οι New York Times, η Wall Street Journal και ο Guardian και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τράβηξα τη φωτογραφία επειδή αμέσως είδα την εντυπωσιακή αντίθεση»

Η σειρά φωτογραφιών, που τραβήχτηκε στις 24 Ιουλίου από τον Maximilien Lamy, φωτοσυντάκτη στο AFP, ενώ βρισκόταν σε διακοπές με την κόρη του, εντυπωσιάζει για τον συμβολισμό της και το αντίστιγμα που προσφέρει σε σύγκριση με την κάλυψη άλλων φωτογράφων και δημοσιογράφων που βρίσκονται πιο κοντά στις φλόγες.

Ήταν γύρω στις 2 μ.μ. εκείνη την ημέρα όταν ο Μαξιμιλιέν, γνωστός ως Μαξ, πάρκαρε. Βλέποντας την κατάσταση να περιπλέκεται, προσπάθησε να φάει κάτι γρήγορα πριν φύγει από την περιοχή.

«Περπατάω κατά μήκος της παραλίας Moutchic και φωτογραφίζω τους παραθεριστές με το τηλέφωνό μου. Κάποιοι είναι άναυδοι, άλλοι συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους. Το σκηνικό είναι αποκαλυπτικό, το φως είναι τρελό από τον καπνό. Σαφώς, βρίσκομαι εκεί την κατάλληλη στιγμή», εξηγεί ο Max Lamy.

«Τράβηξα τη φωτογραφία επειδή αμέσως είδα την εντυπωσιακή αντίθεση μεταξύ της στάσης τους, της ομπρέλας Pastis 51 και του αποκαλυπτικού στοιχείου πίσω από αυτήν. Η πρόθεση ήταν να αποτυπωθεί αυτή η αντίθεση, αυτός ο πολύ ισχυρός συμβολισμός», συνέχισε. «Δεν τους κρίνω, γιατί δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν εκείνη τη στιγμή. Ήταν αδιάφοροι ή ένιωθαν ανίσχυροι;»

Λίγο πιο πέρα ​​κατά μήκος της παραλίας, ένας άντρας σπρώχνει ένα καρότσι παγωτού, άλλοι παραθεριστές παρακολουθούν τη φωτιά στο βάθος και βγάζουν φωτογραφίες. Ένας άντρας μπαίνει στο νερό με αποφασιστικό βήμα.

«Ήμουν εντελώς εκτός επαφής με τις ειδήσεις, δεν είχα δει όλα τα δημοσιεύματα του AFP. Σεβασμός στους άλλους φωτογράφους με τους πυροσβέστες. Είδα τόσες πολλές καλές φωτογραφίες. Ίσως να ήμουν τυχερός που είχα διαφορετική οπτική γωνία», κατέληξε, αναφερόμενος στην viral διάδοση της φωτογραφίας του.

Η πυρκαγιά στο Σάουμος, η οποία πλήττει την περιοχή της Ζιρόντ και καλύπτεται από το AFP από την Τετάρτη με κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο, είναι από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές για τα γαλλικά δάση από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.