Θοδωρής Φέρρης: Μέθυσε σε συναυλία του στα Χανιά – «Είναι πιο χάλια από εμένα…»

«Ο Φέρρης είναι πιο χάλια από εμένα…» είναι η πιο χαρακτηριστική λεζάντα από τα δεκάδες βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά, όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής παραδέχτηκε μπροστά στο κοινό ότι είχε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ απ’ ό,τι συνήθως.
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Θοδωρής Φέρρης δέχτηκε αρκετά κεράσματα από θαυμαστές, με αποτέλεσμα σε ορισμένες στιγμές του προγράμματος να ξεσπά σε γέλια και να δυσκολεύεται να συνεχίσει την ερμηνεία των τραγουδιών του.
@zooula_geo Οταν ο Φερρης έρχεται Χανιά και ξεκινάνε τα κεράσματα και οι κούπες 😆 Υπέροχος 🤍 #viral #fy #ferris #φερρης #ferristhodoris @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος – Z O O U L A 🤍
“Μέθυσα, δεν σκότωσα και κανέναν. Θέλω μόνο να είστε επιεικείς”
Απευθυνόμενος στο κοινό με χιούμορ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου συνέβη κάτι πολύ περίεργο… μέθυσα. Πού είναι το περίεργο; Ήταν μάλλον το πιο αναμενόμενο. Μέθυσα, δεν σκότωσα και κανέναν. Θέλω μόνο να είστε επιεικείς στο TikTok, μην με διαλύσετε».
@maria_px1 #ferris #chania #summer2026#25juli2026 @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος – Maria_px1
Η αυθόρμητη εξομολόγησή του προκάλεσε γέλια και θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους, ενώ βίντεο από τη βραδιά άρχισαν γρήγορα να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και ποικίλα σχόλια.
@zooula_geo Οχι εμείς ευχαριστούμε Θοδωρη μας 🤍 #chania #ferris #ferristhodoris #fy #viral @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος – Z O O U L A 🤍
@aretimarinaki Λίγο ήθελε να μεθύσει 😂 #ferris #chania #summer #crete ♬ πρωτότυπος ήχος – Αρετή Μαρινάκη