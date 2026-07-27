Θοδωρής Φέρρης: Μέθυσε σε συναυλία του στα Χανιά – «Είναι πιο χάλια από εμένα…»

«Ο Φέρρης είναι πιο χάλια από εμένα…» είναι η πιο χαρακτηριστική λεζάντα από τα δεκάδες βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά, όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής παραδέχτηκε μπροστά στο κοινό ότι είχε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ απ’ ό,τι συνήθως.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Θοδωρής Φέρρης δέχτηκε αρκετά κεράσματα από θαυμαστές, με αποτέλεσμα σε ορισμένες στιγμές του προγράμματος να ξεσπά σε γέλια και να δυσκολεύεται να συνεχίσει την ερμηνεία των τραγουδιών του.

“Μέθυσα, δεν σκότωσα και κανέναν. Θέλω μόνο να είστε επιεικείς”

Απευθυνόμενος στο κοινό με χιούμορ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου συνέβη κάτι πολύ περίεργο… μέθυσα. Πού είναι το περίεργο; Ήταν μάλλον το πιο αναμενόμενο. Μέθυσα, δεν σκότωσα και κανέναν. Θέλω μόνο να είστε επιεικείς στο TikTok, μην με διαλύσετε».

Η αυθόρμητη εξομολόγησή του προκάλεσε γέλια και θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους, ενώ βίντεο από τη βραδιά άρχισαν γρήγορα να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και ποικίλα σχόλια.