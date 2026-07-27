Θοδωρής Φέρρης: Μέθυσε σε συναυλία του στα Χανιά – «Είναι πιο χάλια από εμένα…»

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Θοδωρής Φέρρης παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του στα Χανιά το βράδυ του Σαββάτου ότι είχε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στην ερμηνεία των τραγουδιών του και να ξεσπά σε γέλια. Βίντεο από την εμφάνισή του κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο ίδιος ζήτησε με χιούμορ επιείκεια από το κοινό.

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Φέρρης
Φωτογραφία: Instagram/thodorisferris
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Θοδωρής Φέρρης παραδέχτηκε μπροστά στο κοινό στα Χανιά ότι είχε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ απ’ ό,τι συνήθως, δεχόμενος αρκετά κεράσματα από θαυμαστές.
  • Απευθυνόμενος στο κοινό με χιούμορ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μέθυσα, δεν σκότωσα και κανέναν. Θέλω μόνο να είστε επιεικείς».
  • Η αυθόρμητη εξομολόγησή του προκάλεσε γέλια και θερμό χειροκρότημα, ενώ βίντεο από τη βραδιά άρχισαν γρήγορα να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Ο Φέρρης είναι πιο χάλια από εμένα…» είναι η πιο χαρακτηριστική λεζάντα από τα δεκάδες βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά, όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής παραδέχτηκε μπροστά στο κοινό ότι είχε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ απ’ ό,τι συνήθως.

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Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Θοδωρής Φέρρης δέχτηκε αρκετά κεράσματα από θαυμαστές, με αποτέλεσμα σε ορισμένες στιγμές του προγράμματος να ξεσπά σε γέλια και να δυσκολεύεται να συνεχίσει την ερμηνεία των τραγουδιών του.

@zooula_geo Οταν ο Φερρης έρχεται Χανιά και ξεκινάνε τα κεράσματα και οι κούπες 😆 Υπέροχος 🤍 #viral #fy #ferris #φερρης #ferristhodoris @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος – Z O O U L A 🤍

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“Μέθυσα, δεν σκότωσα και κανέναν. Θέλω μόνο να είστε επιεικείς”

Απευθυνόμενος στο κοινό με χιούμορ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου συνέβη κάτι πολύ περίεργο… μέθυσα. Πού είναι το περίεργο; Ήταν μάλλον το πιο αναμενόμενο. Μέθυσα, δεν σκότωσα και κανέναν. Θέλω μόνο να είστε επιεικείς στο TikTok, μην με διαλύσετε».

@maria_px1 #ferris #chania #summer2026#25juli2026 @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος – Maria_px1

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Η αυθόρμητη εξομολόγησή του προκάλεσε γέλια και θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους, ενώ βίντεο από τη βραδιά άρχισαν γρήγορα να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και ποικίλα σχόλια.

@zooula_geo Οχι εμείς ευχαριστούμε Θοδωρη μας 🤍 #chania #ferris #ferristhodoris #fy #viral @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος – Z O O U L A 🤍

@aretimarinaki Λίγο ήθελε να μεθύσει 😂 #ferris #chania #summer #crete ♬ πρωτότυπος ήχος – Αρετή Μαρινάκη

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