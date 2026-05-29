Θοδωρής Φέρρης: «Κατά καιρούς συνάπτω σχέσεις, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα να σταθεροποιηθώ»

Ο Θοδωρής Φέρρης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, όπου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που λαμβάνει και μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής ανέφερε ότι συνάπτει κατά καιρούς σχέσεις, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να σταθεροποιηθεί.

Θοδωρής Φέρρης
Φωτογραφία: Instagram/thodorisferris
  • Ο Θοδωρής Φέρρης μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» και στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή.
  • Ο επιτυχημένος ερμηνευτής δήλωσε πως «Είμαι πολύ καλά. Κάθε βράδυ τσιμπιέμαι… Παίρνω πάρα πολλή αγάπη, και αυτό για εμένα είναι… Νιώτω απόλυτα ευγνώμων όλη μέρα».
  • Σχετικά με την προσωπική του ζωή, ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξήγησε ότι «Κατά καιρούς συνάπτω σχέσεις, αλλά… δεν έχω καταφέρει ακόμα να σταθεροποιηθώ».

Τον Θοδωρή Φέρρη συνάντησε η κάμερα του «Πρωινού», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή.

Θοδωρής Φέρρης: «Έχω πονέσει πολύ για μία γυναίκα…»

Στη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Θοδωρής Φέρρης είπε πως: «Είμαι πολύ καλά. Κάθε βράδυ τσιμπιέμαι. Αλήθεια. Δεν εννοώ στη κυριολεξία, αλλά λέω “τι ζω ρε φίλε;”. Παίρνω πάρα πολλή αγάπη, και αυτό για εμένα είναι… Νιώθω απόλυτα ευγνώμων όλη μέρα». 

Σχετικά με την προσωπική του ζωή, ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Κατά καιρούς συνάπτω σχέσεις, αλλά όπως και πολλοί άνθρωποι, έτσι και εγώ, δεν έχω καταφέρει ακόμα να σταθεροποιηθώ. Θα εμφανίσω τον άνθρωπό μου, όταν θα είμαι 100% σίγουρος. Γκρινιάζει λίγο η μάνα μου, μου λέει “άντε, κάνε κανένα παιδάκι”». 

