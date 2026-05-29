Θοδωρής Φέρρης: «Κατά καιρούς συνάπτω σχέσεις, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα να σταθεροποιηθώ»

Τον Θοδωρή Φέρρη συνάντησε η κάμερα του «Πρωινού», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή.

Στη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Θοδωρής Φέρρης είπε πως: «Είμαι πολύ καλά. Κάθε βράδυ τσιμπιέμαι. Αλήθεια. Δεν εννοώ στη κυριολεξία, αλλά λέω “τι ζω ρε φίλε;”. Παίρνω πάρα πολλή αγάπη, και αυτό για εμένα είναι… Νιώθω απόλυτα ευγνώμων όλη μέρα».

Σχετικά με την προσωπική του ζωή, ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Κατά καιρούς συνάπτω σχέσεις, αλλά όπως και πολλοί άνθρωποι, έτσι και εγώ, δεν έχω καταφέρει ακόμα να σταθεροποιηθώ. Θα εμφανίσω τον άνθρωπό μου, όταν θα είμαι 100% σίγουρος. Γκρινιάζει λίγο η μάνα μου, μου λέει “άντε, κάνε κανένα παιδάκι”».