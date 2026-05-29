Survivor – Σταύρος Φλώρος: «Μπήκε μόνος του στο καρότσι χωρίς βοήθεια, γιατί το ήθελε πολύ», λέει η μητέρα του

Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου, πρώην παίκτη του Survivor, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για την πορεία αποκατάστασης της υγείας του γιου της μετά το ατύχημα. Τόνισε τη βελτιωμένη ψυχολογία του, και τα θετικά σημάδια στο δεξί του πόδι, παρά τους έντονους πόνους στο κομμένο άκρο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου δήλωσε πως η ψυχολογία του γιου της «μέρα με τη μέρα είναι καλύτερη» και ότι «μπήκε μόνος του στο καρότσι χωρίς βοήθεια γιατί το ήθελε πολύ».
  • Οι πόνοι του Σταύρου Φλώρου παραμένουν «πολύ έντονοι, κυρίως στο κομμένο πόδι», ωστόσο «το δεξί πόδι δείχνει πολύ καλά σημάδια».
  • Ο Σταύρος Φλώρος «πήγε σε ένα δωμάτιο με λιγότερα μηχανήματα» στο νοσοκομείο, ενώ «τον προσέχουν πάρα πολύ» και «οι γιατροί είναι κυριολεκτικά από πάνω του».

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μίλησε η μητέρα του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος μετά το ατύχημα που είχε στη διάρκεια των γυρισμάτων του Survivor, δίνει μία πολύ δυνατή μάχη για την αποκατάσταση της υγείας του. Στις δηλώσεις της, οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή (29/5), αναφέρθηκε στην κατάσταση του γιου της, ενώ μεταξύ άλλων είπε πως: «Η ψυχολογία του μέρα με τη μέρα είναι καλύτερη».

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, η μητέρα του Σταύρου Φλώρου εξομολογήθηκε στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του ANT1 πως: «Ο Σταύρος μου είναι δυνατός. Μπήκε μόνος του στο καρότσι χωρίς βοήθεια γιατί το ήθελε πολύ και έκανε τις πρώτες του βόλτες. Η ψυχολογία του μέρα με τη μέρα είναι καλύτερη».

«Το δεξί πόδι δείχνει πολύ καλά σημάδια»

«Οι πόνοι είναι ακόμα πολύ έντονοι, κυρίως στο κομμένο πόδι, όπου υπάρχει ακόμη οίδημα και δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Αν ο πιο δυνατός πόνος ήταν το 10, τότε οι πόνοι που περνάει είναι στο 7. Δεν το δείχνει όμως. Εγώ σαν μαμά του το καταλαβαίνω», εξήγησε αμέσως μετά.

Επιπλέον, η μητέρα του πρώην παίκτη του Survivor, είπε ότι: «Το δεξί πόδι δείχνει πολύ καλά σημάδια και ενώ οι γιατροί είπαν ότι συνήθως σε τέτοια χειρουργεία υπάρχουν επιπλοκές, στο δικό του δεν έχουμε τίποτα. Του άλλαξαν και δωμάτιο.

Από το δωμάτιο αυξημένης φροντίδας πήγε σε ένα με λιγότερα μηχανήματα και πάει καλά. Τον προσέχουν πάρα πολύ. Οι γιατροί είναι κυριολεκτικά από πάνω του όπως και η Άννα, η αδελφή του, γιατί έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο εδώ και πολλά χρόνια». 

