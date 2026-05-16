Survivor – Σταύρος Φλώρος: « Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου, να κάνετε μια προσευχή για μένα…» – Η πρώτη ανάρτηση μετά το ατύχημα

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Σταύρος Φλώρος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές ζει ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά πριν από λίγες ημέρες, ενώ βρισκόταν στο Survivor. Ο παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, ο οποίος αγαπήθηκε από μεγάλη μερίδα του κοινού, ενώ έκανε ψαροντούφεκο χτυπήθηκε από τις προπέλες ενός ταχύπλοου.

Survivor: Προφυλακίστηκε ο χειριστής του σκάφους που τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο Φλώρο – «Τις πρώτες ώρες δεν ξέραμε αν ζει» λέει η αδελφή του

Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Σταύρος Φλώρος έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Στη δημοσίευσή του, την οποία πραγματοποίησε με την μορφή του story, ο παίκτης του Survivor ανέβασε μία φωτογραφία. Σε αυτή βλέπουμε έναν σταυρό και μία εικόνα της Παναγίας.

Survivor: Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

Ο Σταύρος Φλώρος έγραψε στην ανάρτησή του: «Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Πώς γίνεται κάποιος να μην χαμογελάει με όλα αυτά. Δυστυχώς δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω σε όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους.

Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα, ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά».

Ανάρτηση της πρώην παίκτριας του Survivor Μάντισας για Σταύρο Φλώρο: «Προσεύχομαι για εκείνον καθημερινά» -ΒΙΝΤΕΟ

Σταύρος Φλώρος

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διευρύνεται το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» με τρία νέα προγράμματα πρόληψης

Επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο – Ποιο θρεπτικό συστατικό προστατεύει τον εγκέφαλο και καταπολεμά τον καρκίνο

Πρόγραμμα για παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις για 70.000 vouchers

Youth Pass 2026: Πότε θα καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση – Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Πώς να κάνετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επαγγελματικής λειτουργίας στο προφίλ σας στο Facebook

Ακούμε το σύμπαν εδώ και δέκα χρόνια – Αυτά είναι τα αποτελέσματα
περισσότερα
18:09 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Eurovision 2026 – Akylas: Οι αναρτήσεις πριν από τον Μεγάλο Τελικό – «Είναι η μέρα να ψηφίσεις 6, αν θες σουβλάκι, μουσακά, ούζο…»

Με κομμένη την ανάσα περιμένουν οι φανατικοί θαυμαστές της Eurovision, να μάθουν ποιος θα είνα...
21:55 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Βαρύ πένθος για τον Κώστα Σόμμερ: Πέθανε η μητέρα του – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Βαρύ πένθος βιώνει ο Κώστας Σόμμερ, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Σιμόνη. Με μια συγκιν...
15:36 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ναταλία Γερμανού: «Έχω βαρεθεί να με ρωτάνε τι με τραβούσε στους νεότερους άνδρες»

Συνέντευξη στο «Happy Day» έδωσε η Ναταλία Γερμανού, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής...
15:18 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Αποστόλης Τότσικας: «Με την άφιξη των παιδιών γίνεσαι πιο υπεύθυνος – Η πιο δύσκολη φάση σίγουρα ήταν το αρχικό κομμάτι»

Την Παρασκευή 15 Μαΐου, ο Αποστόλης Τότσικας ήταν καλεσμένος στη «Super Κατερίνα», με την Κατε...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν