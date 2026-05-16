Survivor – Σταύρος Φλώρος: « Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου, να κάνετε μια προσευχή για μένα…» – Η πρώτη ανάρτηση μετά το ατύχημα

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές ζει ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά πριν από λίγες ημέρες, ενώ βρισκόταν στο Survivor. Ο παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, ο οποίος αγαπήθηκε από μεγάλη μερίδα του κοινού, ενώ έκανε ψαροντούφεκο χτυπήθηκε από τις προπέλες ενός ταχύπλοου.

Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Σταύρος Φλώρος έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Στη δημοσίευσή του, την οποία πραγματοποίησε με την μορφή του story, ο παίκτης του Survivor ανέβασε μία φωτογραφία. Σε αυτή βλέπουμε έναν σταυρό και μία εικόνα της Παναγίας.

Ο Σταύρος Φλώρος έγραψε στην ανάρτησή του: «Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Πώς γίνεται κάποιος να μην χαμογελάει με όλα αυτά. Δυστυχώς δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω σε όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους.

Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα, ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά».