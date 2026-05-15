Ναταλία Γερμανού: «Έχω βαρεθεί να με ρωτάνε τι με τραβούσε στους νεότερους άνδρες»

Ελένη Φλισκουνάκη

Ναταλία Γερμανού
Φωτογραφία: Instagram/natalia_germanou
Συνέντευξη στο «Happy Day» έδωσε η Ναταλία Γερμανού, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου. Ανάμεσα σε άλλα, η έμπειρη παρουσιάστρια μιλώντας στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, αναφέρθηκε στην ερώτηση που έχει βαρεθεί να της κάνουν.

Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η Ναταλία Γερμανού εξομολογήθηκε πως: «Έχω μία τακτική. Όταν βγαίνω πρώτο ραντεβού με έναν άνθρωπο, πάντα έχω έναν φίλο ή μία φίλη, που αν τους στείλω ένα μήνυμα ή κάνω μία αναπάντητη, θα με πάρει τηλέφωνο και θα πω: “Τι; Πρέπει να έρθω τώρα; Έλα ρε συ, μην μου το κάνεις αυτό και είμαι έξω για φαγητό”. Ζητάω συγγνώμη και λέω ότι πρέπει να φύγω γιατί στη φίλη μου συνέβη κάτι τρομερό. Το έχω κάνει αυτό».

«Το κορυφαίο μου red flag για έναν άνδρα, είναι να μιλάει με αγένεια στους ανθρώπους του εστιατορίου. Το οποίο μου έχει συμβεί, ήταν δεύτερο ή τρίτο ραντεβού, και δεν υπήρξε τέταρτο. Η ευγένεια και το γλυκό βλέμμα είναι τα δύο πράγματα που θα με σκλαβώσουν σε έναν άνδρα», πρόσθεσε.

Σχετικά με το ποια είναι η ερώτηση που βαρέθηκε να της κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, η επιτυχημένη παρουσιάστρια είπε ότι: «Έχω βαρεθεί να με ρωτάνε τι με τραβούσε όλα αυτά τα χρόνια στους νεότερους άνδρες». 

