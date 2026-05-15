Μαλδίβες: Έρευνα από την εισαγγελία της Ρώμης για τον θάνατο των 5 Ιταλών δυτών – «Μπορεί να υπήρξε φαινόμενο ντόμινο»

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

θάνατο πέντε Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες
Φωτογραφία: La Stampa
Η ανέλκυση των σορών πέντε Ιταλών τουριστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια καταδυτικής εκδρομής στην ατόλη Βάαβου, στις Μαλδίβες, σε βάθος περίπου 60 μέτρων, θεωρείται επιχείρηση υψηλού κινδύνου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας εκδόθηκε κίτρινος συναγερμός για επιβατηγά σκάφη και αλιείς. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βρίσκεται σε εξέλιξη μια αρχική κατάδυση για την εξερεύνηση των σημείων πρόσβασης του σπηλαίου, εν αναμονή βελτιώσεων.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των Μαλδίβων, οι οποίες συντονίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, δήλωσαν ότι η πρώτη σορός (αυτή της Μόνικα Μοντεφαλκόνε) βρέθηκε σε μια σπηλιά σε βάθος 60 μέτρων και «πιστεύεται ότι και οι άλλοι τέσσερις δύτες βρίσκονται στην ίδια κοιλότητα».

Η εισαγγελία της Ρώμης πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τον θάνατο τους. Οι εισαγγελείς αναμένουν τα λεπτομερή στοιχεία που πρόκειται να αποστείλουν οι ιταλικές προξενικές αρχές και στην συνέχεια θα αποφασίσουν προς ποια ακριβώς κατεύθυνση θα κινηθεί η έρευνά τους.

Στο μεταξύ, στις επιχειρήσεις εντοπισμού και ανάσυρσης των πτωμάτων παίρνουν μέρος και βατραχάνθρωποι με μεγάλη εμπειρία, που έφτασαν σήμερα στις Μαλδίβες.

Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν το τραγικό αυτό συμβάν οφείλεται στις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, σε προβλήματα που μπορεί να παρουσίασαν οι φιάλες οξυγόνου ή στο ότι οι πέντε δύτες, μέσα σε ένα σπήλαιο που βρίσκεται σε εξήντα μέτρα βάθος, μπορεί να έχασαν ξαφνικά τον προσανατολισμό τους.

Ποιοι είναι οι Ιταλοί δύτες που πέθαναν στις Μαλδίβες;

Τα 5 θύματα είναι:

  • η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 51 ετών, καθηγήτρια Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας.
  • Η κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, 23 ετών,
  • η Μουριέλ Οντενίνο από το Πουαρίνο, ερευνήτρια από το Τορίνο
  • και οι εκπαιδευτές καταδύσεων Τζανλούκα Μπενεντέτι από την Πάντοβα και Φεντερίκο Γκουαλτιέρι από το Μποργκομανέρο, στην περιοχή Νοβάρα.

«Μπορεί να υπήρξε φαινόμενο ντόμινο»

Ο Τζιαν Κάρλο Μορέσκι είναι ο συντονιστής των πυροσβεστών της Λιγουρίας: «Σε αυτά τα βάθη, τα αντανακλαστικά επιβραδύνονται. Συχνά, προσπαθώντας να σώσεις έναν σύντροφο, βρίσκεσαι στην ίδια παγίδα» δήλωσε στην εφημερίδα La Stampa, σημειώνοντας πως μπορεί να υπήρξε φαινόμενο ντόμινο.

 

 

