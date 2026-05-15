Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών

Εισαγγελική παρέμβαση για την διακίνηση και αναπαραγωγή του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που φέρονται να άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονια κορίτσια, που έβαλαν τέλος στη ζωή τους, στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η εισαγγελική έρευνα θα εστιάσει στη διασπορά του υλικού, στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αναπαραγωγή του και σε τυχόν ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από τη δημοσιοποίησή του, με στόχο την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την προστασία της μνήμης των δύο κοριτσιών, μία υπόθεση που έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ κατέληξε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη, η οποία νοσηλευόταν σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Η πρώτη 17χρονη είχε χάσει ακαριαία την ζωή της μετά την πτώση τους από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.