Τροχαίο στο Πικέρμι: Αυτοκίνητο κατέληξε σε πάρκινγκ καταστήματος – Δείτε το βίντεο

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

τροχαίο Πικέρμι
Βίντεο από το τροχαίο ατύχημα που συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος του Πικερμίου, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τόσο σε διερχόμενους οδηγούς όσο και σε καταστηματάρχες.

Το τροχαίο συνέβη όταν η οδηγός του ενός οχήματος βρισκόταν στα φανάρια και επιχείρησε να στρίψει αριστερά προς Ραφήνα, την ώρα που ένα άλλο όχημα κινούνταν επί της Λεωφόρου Μαραθώνος με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα εκείνο που κινείτο στη Λ. Μαραθώνος να ακολουθήσει ανεξέλεγκτη πορεία. Αρχικά, σύμφωνα με το irafina.gr, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό διάζωμα, σε σημείο όπου έχουν αφαιρεθεί τα προστατευτικά κάγκελα, και στη συνέχεια βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καταλήγοντας σε πάρκινγκ καταστήματος στην πλευρά του δρόμου προς Ραφήνα. Το όχημα ξήλωσε την πινακίδα του μαγαζιού, προσέκρουσε σε κάγκελα, ενώ έπεσε πάνω σε μηχανάκι διανομέα και σε ένα άλλο παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Δείτε το βίντεο από το τροχαίο που μετέδωσε ο Alpha και τι λέει αυτόπτης μάρτυρας:

 

