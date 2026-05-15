Σάμος: Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που χτύπησε μέχρι θανάτου την σκυλίτσα – «Η προστασία των ζώων είναι αλυσίδα ευθύνης»

Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου μίας σκυλίτσας, ύστερα από κακοποίηση, στη Σάμο.

Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2026, όταν η εν λόγω γυναίκα φέρεται να χτύπησε τον σκύλο με αμβλύ αντικείμενο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Δυστυχώς, το σκυλάκι υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Ύστερα από έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του ΑΤ Πυθαγορείου Σάμου, προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και σχημάτισαν σχετική δικογραφία σε βάρος της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Κάθε περιστατικό κακοποίησης που φτάνει στη Δικαιοσύνη είναι αποτέλεσμα ανθρώπων που δεν αδιαφόρησαν»

Σχετική ανάρτηση στα social media έκανε και το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου, σημειώνοντας ότι «η προστασία των ζώων δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου. Είναι αλυσίδα ευθύνης. Και όταν αυτή η αλυσίδα λειτουργεί, η Δικαιοσύνη μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος».

«Η υπόθεση της ηλικιωμένης σκυλίτσας από τη Σάμο, που εντοπίστηκε βαριά κακοποιημένη και τελικά υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από πολυήμερη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, αποτελεί ένα σκληρό αλλά ουσιαστικό παράδειγμα του πόσοι διαφορετικοί κρίκοι πρέπει να συνεργαστούν ώστε μια υπόθεση κακοποίησης να οδηγηθεί μέχρι τη Δικαιοσύνη: πολίτες, κτηνίατροι, Αστυνομία και Πολιτεία.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε διαρκής θεσμική παρακολούθηση της υπόθεσης και συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Δ.Α. Σάμου και το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου Samos Animal Welfare Association, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στη συγκέντρωση μαρτυριών και κρίσιμων στοιχείων.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε ενδελεχή προανακριτική διαδικασία, με καταθέσεις, κατ’ αντιπαράσταση εξετάσεις και αξιολόγηση στοιχείων, οδηγώντας τελικά στην απόδοση κατηγορίας για ενεργητική θανάτωση ζώου σε βαθμό κακουργήματος.

Το ζώο μεταφέρθηκε στη Χαλκίδα για εξειδικευμένη νοσηλεία στο Pink Paws Vet Clinic της κτηνιάτρου Νεφέλης Σίνου, ενώ μέχρι το τέλος της νοσηλείας του βρισκόταν υπό τη φροντίδα της δημοσιογράφου Stamatina Stamatakou. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων, η σκυλίτσα δεν τα κατάφερε.

Κάθε περιστατικό κακοποίησης που φτάνει στη Δικαιοσύνη είναι αποτέλεσμα ανθρώπων που δεν αδιαφόρησαν. Ανθρώπων που μίλησαν, κατέθεσαν, συνεργάστηκαν και επέμειναν μέχρι τέλους.

Η ακραία βία απέναντι σε ένα ζώο δεν εμφανίζεται ξαφνικά ούτε αφορά μόνο το ίδιο το ζώο. Πολύ συχνά αποτελεί ένδειξη επαναλαμβανόμενης κακοποιητικής συμπεριφοράς που μπορεί να είχε προηγηθεί χωρίς να έχει καταγγελθεί ή εντοπιστεί εγκαίρως. Παράλληλα, διεθνείς επιστημονικές μελέτες έχουν αναδείξει τη σύνδεση μεταξύ κακοποίησης ζώων και ευρύτερων μορφών παραβατικής ή βίαιης συμπεριφοράς απέναντι σε ανθρώπους.

Γι’ αυτό, αν γίνετε μάρτυρες οποιασδήποτε μορφής βίας ή κακοποίησης απέναντι σε ζώο, μην αδιαφορήσετε και μη σιωπήσετε. Καταγγείλτε το άμεσα στις αρμόδιες αρχές. Η έγκαιρη καταγγελία μπορεί να προστατεύσει όχι μόνο ένα ζώο, αλλά και την ίδια την κοινωνία από την κλιμάκωση της βίας.

Η προστασία των ζώων δεν μπορεί να λειτουργεί αποσπασματικά. Απαιτεί θεσμική συνεργασία, κοινωνική εγρήγορση και απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

Η κακοποίηση ζώου αποτελεί κακούργημα.

Η σιωπή προστατεύει τον θύτη, όχι το ζώο.

Κάθε καταγγελία μπορεί να σώσει μια ζωή», τονίζεται στην ανάρτηση.

Η υπόθεση της ηλικιωμένης σκυλίτσας από τη Σάμο, που εντοπίστηκε βαριά κακοποιημένη και τελικά υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από πολυήμερη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, αποτελεί ένα σκληρό αλλά ουσιαστικό παράδειγμα του πόσοι διαφορετικοί κρίκοι πρέπει να συνεργαστούν ώστε μια υπόθεση κακοποίησης να οδηγηθεί μέχρι τη Δικαιοσύνη: πολίτες, κτηνίατροι, Αστυνομία και Πολιτεία.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε διαρκής θεσμική παρακολούθηση της υπόθεσης και συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Δ.Α. Σάμου και το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου Samos Animal Welfare Association, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στη συγκέντρωση μαρτυριών και κρίσιμων στοιχείων.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε ενδελεχή προανακριτική διαδικασία, με καταθέσεις, κατ’ αντιπαράσταση εξετάσεις και αξιολόγηση στοιχείων, οδηγώντας τελικά στην απόδοση κατηγορίας για ενεργητική θανάτωση ζώου σε βαθμό κακουργήματος.

Το ζώο μεταφέρθηκε στη Χαλκίδα για εξειδικευμένη νοσηλεία στο Pink Paws Vet Clinic της κτηνιάτρου Νεφέλης Σίνου, ενώ μέχρι το τέλος της νοσηλείας του βρισκόταν υπό τη φροντίδα της δημοσιογράφου Stamatina Stamatakou. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων, η σκυλίτσα δεν τα κατάφερε.

Κάθε περιστατικό κακοποίησης που φτάνει στη Δικαιοσύνη είναι αποτέλεσμα ανθρώπων που δεν αδιαφόρησαν. Ανθρώπων που μίλησαν, κατέθεσαν, συνεργάστηκαν και επέμειναν μέχρι τέλους.

Η ακραία βία απέναντι σε ένα ζώο δεν εμφανίζεται ξαφνικά ούτε αφορά μόνο το ίδιο το ζώο. Πολύ συχνά αποτελεί ένδειξη επαναλαμβανόμενης κακοποιητικής συμπεριφοράς που μπορεί να είχε προηγηθεί χωρίς να έχει καταγγελθεί ή εντοπιστεί εγκαίρως. Παράλληλα, διεθνείς επιστημονικές μελέτες έχουν αναδείξει τη σύνδεση μεταξύ κακοποίησης ζώων και ευρύτερων μορφών παραβατικής ή βίαιης συμπεριφοράς απέναντι σε ανθρώπους.

Γι’ αυτό, αν γίνετε μάρτυρες οποιασδήποτε μορφής βίας ή κακοποίησης απέναντι σε ζώο, μην αδιαφορήσετε και μη σιωπήσετε. Καταγγείλτε το άμεσα στις αρμόδιες αρχές. Η έγκαιρη καταγγελία μπορεί να προστατεύσει όχι μόνο ένα ζώο, αλλά και την ίδια την κοινωνία από την κλιμάκωση της βίας.

Η προστασία των ζώων δεν μπορεί να λειτουργεί αποσπασματικά. Απαιτεί θεσμική συνεργασία, κοινωνική εγρήγορση και απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

📌 Η κακοποίηση ζώου αποτελεί κακούργημα.

📌 Η σιωπή προστατεύει τον θύτη, όχι το ζώο.

📌 Κάθε καταγγελία μπορεί να σώσει μια ζωή», τονίζεται στην ανακοίνωση.