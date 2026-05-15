Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο δράστης της δολοφονίας του 54χρονου στα Κύμινα – «Πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη, δολοφονία, Κύμινα
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στα Κύμινα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί, ένα 24ωρο νωρίτερα, η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορουμένου του, που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο ήταν φερόμενη κλοπή περιστεριών, για την οποία οι δράστες ενοχοποίησαν το 54χρονο θύμα, τη σορό του οποίου πέταξαν εν συνεχεία στον ποταμό Λουδία.

Απολογούμενος ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την υπόθεση, ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον 54χρονο, παρά μόνο να τον εκφοβίσει, προκειμένου να ομολογήσει την κλοπή των περιστεριών τις προηγούμενες μέρες από την οικία του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, όταν ο 54χρονος αρνήθηκε τα περί κλοπής, «θόλωσε».

«Τράβηξα από τη ζώνη του συγκατηγορουμένου μου το πιστόλι, το έβαλα για εκφοβισμό στο κεφάλι του και τράβηξα τη σκανδάλη. “Πάγωσα” διότι πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο», είπε ο ίδιος -σύμφωνα με πληροφορίες- υποστηρίζοντας ότι είχαν κάνει νωρίτερα από κοινού χρήση ναρκωτικών.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος, όπως και ο 43χρονος που είχε απολογηθεί χθες και -μεταξύ άλλων- φαίνεται να υποστήριξε τα εξής: «Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενος μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία».

Στο μεταξύ, νωρίτερα, πολίτες εντόπισαν στον ποταμό Λουδία σορό, η οποία ανασύρθηκε από τις Αρχές και εξετάζεται εάν ανήκει στον 54χρονο. Η σορός που εντοπίστηκε φαίνεται πως ήταν δεμένη με αλυσίδα και σύρμα.

Μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική Υπηρεσία για να ακολουθήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

Κοινωνική Αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις – Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ασαμάτογλου: Τα επίπεδα των 2,15 ευρώ το λίτρο αναμένεται να ξεπεράσει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης- Τι είπε για το πετρέλ...

Η Microsoft αναβαθμίζει το Copilot στον Edge με δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από όλες τις καρτέλες με AI

Πώς τα σούπερ-κβάζαρ διαμόρφωσαν τους πρώιμους γαλαξίες και «μπέρδεψαν» το James Webb
περισσότερα
17:10 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα, μιλά για πρώτη φορά ο πατέρας – Οι νέες εικόνες από το δώμα «τρώγλη»

O πατέρας της πολυμελούς οικογένειας στο Περιστέρι, όπου έξι ανήλικα αδερφάκια ζούσαν σε ακατά...
17:06 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Στη φυλακή οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους – Περιορισμένα επεισόδια στην Ευελπίδων

Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν έξι από τους συνολικά οκτώ κατηγορούμενους στην υπόθεση της λη...
16:25 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό: Στο νοσοκομείο οι γονείς και τα 2 ανήλικα παιδιά τους

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Ιωάννινα, κοντά στην έξοδο Αμμ...
15:30 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Σάμος: Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που χτύπησε μέχρι θανάτου την σκυλίτσα – «Η προστασία των ζώων είναι αλυσίδα ευθύνης»

Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου μίας σκυλίτσας, ύσ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις