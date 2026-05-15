Πλεύρης: «Απαραίτητος ο διαχωρισμός του πρόσφυγα από το μετανάστη» – Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υπεραμύνθηκε του διαχωρισμού πρόσφυγα από μετανάστη και από το βήμα τη; Βουλής, κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Κανονισμός Επιστροφών», κάλεσε όλα τα κόμματα να το μελετήσουν ενδελεχώς και να λάβουν υπόψη τους ότι θα διευκολύνει την Ελλάδα που είναι μία από τις χώρες υποδοχής, αφού μέσω των ρυθμίσεων που εμπεριέχει, παρέχει τη δυνατότητα να «μπαίνει φρένο» στις μεταναστευτικές ροές και να σταματούν σε ασφαλείς χώρες».

Ο κ. Πλεύρης, υπογράμμισε πως πρόθεση των χωρών της Ευρώπης είναι η αυστηροποίηση των ελέγχων του προφίλ των αιτούντων άσυλο, οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να διαχωρίζονται από τους μετανάστες. Ανέφερε μάλιστα το χαρακτηριστικό παράδειγμα Ουκρανών στρατιωτών οι οποίοι αιτήθηκαν ασύλου από άλλες χώρες ενώ στην πορεία αποδείχτηκε πως ήταν λιποτάκτες, τους οποίους αναζητούσαν οι αρμόδιες Αρχές της χώρας τους.

Σημείωσε επίσης πως η συνθήκη της Γενεύης προστατεύει τους ανθρώπους που προέρχονται από εμπόλεμη ζώνη ενώ δεν τους επιτρέπει να αγοράσουν άσυλο όποτε το επιθυμούν.

