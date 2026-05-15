Πλεύρης: «Απαραίτητος ο διαχωρισμός του πρόσφυγα από το μετανάστη» – Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Θάνος Πλεύρης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υπεραμύνθηκε του διαχωρισμού πρόσφυγα από μετανάστη και από το βήμα τη; Βουλής, κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Κανονισμός Επιστροφών», κάλεσε όλα τα κόμματα να το μελετήσουν ενδελεχώς και να λάβουν υπόψη τους ότι θα διευκολύνει την Ελλάδα που είναι μία από τις χώρες υποδοχής, αφού μέσω των ρυθμίσεων που εμπεριέχει, παρέχει τη δυνατότητα να «μπαίνει φρένο» στις μεταναστευτικές ροές και να σταματούν σε ασφαλείς χώρες».

Ο κ. Πλεύρης, υπογράμμισε πως πρόθεση των χωρών της Ευρώπης είναι η αυστηροποίηση των ελέγχων του προφίλ των αιτούντων άσυλο, οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να διαχωρίζονται από τους μετανάστες.   Ανέφερε μάλιστα το χαρακτηριστικό παράδειγμα Ουκρανών στρατιωτών οι οποίοι αιτήθηκαν ασύλου από άλλες χώρες ενώ στην πορεία αποδείχτηκε πως ήταν λιποτάκτες, τους οποίους αναζητούσαν οι αρμόδιες Αρχές της χώρας τους.

Σημείωσε επίσης πως η συνθήκη της Γενεύης προστατεύει τους ανθρώπους που προέρχονται από εμπόλεμη ζώνη ενώ δεν τους επιτρέπει να αγοράσουν άσυλο όποτε το επιθυμούν.

τ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

Γαλάζια Σημαία 2026: Δείτε τις παραλίες που βραβεύτηκαν φέτος

Πώς το brain drain έγινε brain gain – Όσα αναφέρει ο Άκης Σκέρτσος

Πώς τα σούπερ-κβάζαρ διαμόρφωσαν τους πρώιμους γαλαξίες και «μπέρδεψαν» το James Webb

Πώς τα ανθρωποειδή ρομπότ μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται τον χώρο και τους ανθρώπους
περισσότερα
15:54 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Άρση ασυλίας της για δύο υποθέσεις εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

Μετά από μία μαραθώνια και επεισοδιακή συνεδρίαση, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισ...
14:27 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Παρέμβαση του προέδρου του ΣτΕ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Ζήτημα πατριωτισμού η σεμνότητα ενώπιον του Συντάγματος»

Μήνυμα υπέρ της θεσμικής σταθερότητας και κατά των σαρωτικών παρεμβάσεων στο Σύνταγμα έστειλε ...
13:36 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Σοφία Ζαχαράκη για Πανελλήνιες: Είμαι υπέρ της κατάργησης – Είναι ένα αξιόπιστο σύστημα που δοκιμάστηκε αλλά βρίσκεται στα όρια του

«Είναι όλα έτοιμα για τις πανελλήνιες. Η διαδικασία προετοιμασίας έχει ξεκινήσει ολόκληρους μή...
12:46 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις, θα έχει την τύχη του κόμματος «ΒΥΖΑΝ» του Κατακουζηνού

Αιχμηρή απάντηση δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, στις δηλώσεις του π...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις