Τραγωδία στις Μαλδίβες: Εξετάζουν το σενάριο να παγιδεύτηκαν σε σπηλιά οι 5 Ιταλοί – Η δύτρια που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Μια νεαρή δύτρια σώθηκε από καθαρή τύχη στις Μαλδίβες, όταν αποφάσισε την τελευταία στιγμή να μην ακολουθήσει τους πέντε συντρόφους της σε καταδυτική αποστολή που κατέληξε σε τραγωδία μέσα σε υποθαλάσσια σπηλιά βάθους περίπου 60 μέτρων.

Η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Γένοβας παρέμεινε πάνω στο πολυτελές καταδυτικό σκάφος Duke of York, ενώ οι υπόλοιποι ερευνητές και δύτες βούτηξαν στα νερά της ατόλης Βάαβου την Πέμπτη. Κανείς τους δεν επέστρεψε ποτέ στην επιφάνεια.

Μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί μόνο ένα πτώμα, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκει στην 51χρονη θαλάσσια βιολόγο Μόνικα Μοντεφαλκόνε, αναφέρει η Daily Mail.

Μητέρα και κόρη ανάμεσα στα θύματα

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και η 22χρονη κόρη της Μοντεφαλκόνε, Τζόρτζια Σομμακάλ, η οποία είχε ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της στη θαλάσσια βιολογία και στις καταδύσεις.

Θύματα της τραγωδίας είναι επίσης η ερευνήτρια Μουριέλ Οντενίνο από το Τορίνο, ο Τζανλούκα Μπενεντέτι από την Πάδοβα και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι από την Ομένια.

Η Μοντεφαλκόνε θεωρούνταν μία από τις σημαντικότερες ειδικούς στη θαλάσσια οικολογία στην Ιταλία και δίδασκε Τροπική Θαλάσσια Οικολογία και Υποβρύχια Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας.

Ο σύζυγός της, Κάρλο Σομμακάλ, δήλωσε συντετριμμένος πως η γυναίκα του ήταν εξαιρετικά έμπειρη δύτρια και «ποτέ απερίσκεπτη».

«Η Μόνικα δεν θα έθετε ποτέ σε κίνδυνο τη ζωή της κόρης της ή των άλλων παιδιών από απερισκεψία. Κάτι συνέβη εκεί κάτω», είπε.

Το σενάριο της παγίδας μέσα στη σπηλιά

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύτες να χάθηκαν μέσα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο λόγω χαμηλής ορατότητας και κακών καιρικών συνθηκών.

Την ώρα της κατάδυσης στην περιοχή έπνεαν άνεμοι 25 έως 30 μιλίων την ώρα, ενώ είχε εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση από τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι δύτες ενδέχεται να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στη σπηλιά, να πανικοβλήθηκαν και τελικά να ξέμειναν από αέρα προσπαθώντας να βρουν έξοδο.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ένας από τους δύτες να παγιδεύτηκε, με τους υπόλοιπους να προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν.

Οι υποψίες για τοξικότητα οξυγόνου

Ειδικοί στις καταδύσεις εξετάζουν και το σενάριο τοξικότητας οξυγόνου, ένα επικίνδυνο φαινόμενο που μπορεί να προκληθεί όταν το μείγμα αερίων στις φιάλες δεν είναι κατάλληλο για μεγάλα βάθη.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Υποβρύχιας και Υπερβαρικής Ιατρικής, Αλφόνσο Μπολογκνίνι, εξήγησε ότι σε βάθος περίπου 50 μέτρων μπορεί να προκληθεί υπεροξική κρίση, η οποία επηρεάζει το νευρικό σύστημα και μπορεί να οδηγήσει σε πανικό ή μοιραία λάθη.

«Μέσα σε μια σπηλιά, σε τέτοιο βάθος, αρκεί ένα πρόβλημα ή μια κρίση πανικού για να εξελιχθούν όλα σε τραγωδία», ανέφερε.

Ερευνες για παραβίαση κανονισμών

Οι αρχές ερευνούν επίσης αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε τοπικός οδηγός να συνοδεύσει την ομάδα μέσα στη σπηλιά, κάτι που απαιτεί η νομοθεσία των Μαλδίβων.

Παράλληλα εξετάζεται αν οι δύτες χρησιμοποιούσαν το λεγόμενο «νήμα της Αριάδνης», το ειδικό σχοινί που χρησιμοποιείται στις σπηλαιοκαταδύσεις για να μπορούν οι δύτες να βρίσκουν την έξοδο.

Το συγκεκριμένο μέτρο θεωρείται υποχρεωτικό σε ορισμένα υποθαλάσσια σπήλαια.

Σοκ στην Ιταλία

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Ιταλίας.

Το Πανεπιστήμιο της Γένοβας χαρακτήρισε τη Μόνικα Μοντεφαλκόνε «την πιο έμπειρη, την καλύτερη και την πιο ικανή».

Η ίδια είχε επιζήσει από το φονικό τσουνάμι του 2004 στις Μαλδίβες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων σορών συνεχίζονται, ωστόσο οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η επιχείρηση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω των δύσκολων συνθηκών στην περιοχή.