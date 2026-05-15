Ιράν: «Δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Η Τεχεράνη θέλει κοινό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με το Ομάν

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: AP
Σαφές μήνυμα δυσπιστίας προς την Ουάσιγκτον έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν σοβαρά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας από το Νέο Δελχί, όπου συμμετέχει στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των BRICS, ο Ιρανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι η χώρα του ενδιαφέρεται για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον μόνο εφόσον οι ΗΠΑ είναι πραγματικά διατεθειμένες να τερματίσουν τον πόλεμο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η διαμεσολαβητική προσπάθεια του Πακιστάν δεν έχει καταρρεύσει, αλλά βρίσκεται «σε δύσκολη φάση», αναφέρει το Sky News.

Η Τεχεράνη ζητά κοινό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με το Ομάν

Σε ξεχωριστή δήλωσή του στο Telegram,  ο Αραγτσί πρότεινε το Ιράν και το Ομάν να αναλάβουν από κοινού τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα.

Ο Ιρανός υπουργός ανέφερε ότι τα Στενά βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων των δύο χωρών και ότι «δεν υπάρχει διεθνές ύδωρ ανάμεσά τους».

«Η διαχείριση αυτής της διαδρομής πρέπει να γίνεται από το Ιράν και το Ομάν και οι δύο χώρες βρίσκονται ήδη σε διαβουλεύσεις για τη δημιουργία ενός κατάλληλου μηχανισμού που θα διασφαλίζει τη μελλοντική διαχείριση των Στενών του Ορμούζ και την ασφαλή διέλευση όλων των πλοίων», ανέφερε.

«Η κατάσταση δεν είναι πια όπως πριν»

Ο Αραγτσί κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη νέα αστάθεια στην περιοχή, δηλώνοντας ότι «λόγω της αμερικανικής επιθετικότητας και της ανασφάλειας που δημιουργήθηκε, η κατάσταση δεν είναι πλέον όπως πριν».

Υποστήριξε επίσης ότι η ασφαλής ναυσιπλοΐα θα αποκατασταθεί πλήρως μόνο εφόσον «σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι τα Στενά παραμένουν ανοιχτά για πλοία «φιλικών χωρών», αρκεί να συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές, ενώ έκλεισε ξανά την πόρτα για τα «εχθρικά κράτη».

Η νέα ιρανική αρχή που ανησυχεί τη Δύση

Οι δηλώσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της Lloyd’s List Intelligence ότι το Ιράν δημιούργησε νέα κρατική υπηρεσία με στόχο να ελέγχει και να φορολογεί τα πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων, η νέα υπηρεσία με την ονομασία Persian Gulf Strait Authority επιχειρεί να εμφανιστεί ως η μοναδική αρμόδια αρχή που μπορεί να εγκρίνει τη διέλευση πλοίων από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Η Ουάσιγκτον είχε αντιδράσει έντονα στην εξέλιξη, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο «απαράδεκτο».

