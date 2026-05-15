Ηλιούπολη: Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης 52χρονου – Εντοπίστηκε νεκρός σε αυτοκίνητο

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με τραγικό τρόπο έληξαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 52χρονου, που είχε εξαφανιστεί στις 11 Μαΐου, στην Ηλιούπολη.

Ο 52χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημα της εργασίας του, στην περιοχή της Ηλιούπολης, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους, που τον αναζητούσαν με αγωνία τα τελευταία 24ωρα.

Η αιτία θανάτου του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη και θα διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές, όπως ενημερώνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε σχετική ανακοίνωση.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του σήμερα 15/05/2026 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κινητοποίησε τις Δημοτικές Αστυνομίες των όμορων περιοχών.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 52χρονου, σημειώνοντας ότι θα βρίσκεται κοντά της για οτιδήποτε χρειαστεί.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

Ακίνητα: Νέα έρευνα αποκαλύπτει πόσο αυξήθηκαν οι τιμές πώλησης

Σύνοδο G7: Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Πιερρακάκης-Τι δήλωσε

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μια καθημερινή πολυβιταμίνη μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της γήρανσης

Η Microsoft αναβαθμίζει το Copilot στον Edge με δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από όλες τις καρτέλες με AI
περισσότερα
19:10 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

«Ήταν με συναίνεση»: Η απολογία των αστυνομικών που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας

«Συναινετική σεξουαλική συνεύρεση». Αυτό υποστηρίζουν ότι έγινε οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ...
18:29 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 33χρονος που πέταξε βάζα με βενζίνη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του – Περιείχαν μαλακτικό ρούχων, υποστήριξε

‘Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 33χρονος που πέταξε βάζα...
18:09 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Καλλιθέα: Η στιγμή που ο δράστης πυροβολεί 4 φορές μέσα στο μπαρ – Η «βόλτα» με το όπλο στο χέρι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο στο οποίο καταγράφεται ό,τι συνέβη το βράδυ της Κυριακής στο μπαρ στην...
18:02 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Χανιά: Συνελήφθη 63χρονος για εμπρησμό από αμέλεια – Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε

Στη σύλληψη ενός 63χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια, προχώρησαν οι αρχές...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις