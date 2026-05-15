Ηλιούπολη: Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης 52χρονου – Εντοπίστηκε νεκρός σε αυτοκίνητο

Με τραγικό τρόπο έληξαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 52χρονου, που είχε εξαφανιστεί στις 11 Μαΐου, στην Ηλιούπολη.

Ο 52χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημα της εργασίας του, στην περιοχή της Ηλιούπολης, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους, που τον αναζητούσαν με αγωνία τα τελευταία 24ωρα.

Η αιτία θανάτου του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη και θα διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές, όπως ενημερώνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε σχετική ανακοίνωση.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του σήμερα 15/05/2026 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κινητοποίησε τις Δημοτικές Αστυνομίες των όμορων περιοχών.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 52χρονου, σημειώνοντας ότι θα βρίσκεται κοντά της για οτιδήποτε χρειαστεί.