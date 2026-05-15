«Πυρά» της Κωνσταντοπούλου κατά της Καραγεωργοπούλου: «Παραδώστε την κλεμμένη έδρα» – Νέα άγρια κόντρα με τον Γεωργιάδη

Νέο γύρο αντιπαράθεσης είχαν στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την άγρια αντιπαράθεση που είχαν νωρίτερα στην Ολομέλεια με αντεγκλήσεις και χαρακτηρισμούς, στον απόηχο της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας για τις πέντε δικογραφίες που αφορούν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Πρώτα απ’ όλα να ξέρετε, ο άνθρωπος και ο άνδρας φαίνεται από το αν είναι σε θέση να τηρήσει κανόνες, τον λόγο του και αυτά που λέει. Εσείς σε όλα αυτά αποτυγχάνετε. Είστε τόσο αποτυχημένος που χρειάζεστε να σας πατάνε κουμπιά για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την ομιλία σας μέσα από διαρκείς παρατάσεις που σας δίνει με λαθροχειρία το προεδρείο, οι δικοί σας. Τέτοιος είστε, τόσο μεγάλος άνδρας και πολιτικός. Τέτοιος, που έχετε ανάγκη από κόλπα, τέτοιος που έχετε ανάγκη από αυτή τη διαδικασία, για να δημιουργείτε εντυπώσεις» είπε αρχικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον υπουργό Υγείας, ο οποίος αποχώρησε από την αίθουσα.

«Τη χώρα κυβερνάει μία μαφία»

«Μία μαφία κυβερνάει τη χώρα. Μία εγκληματική οργάνωση είναι. Την ονομάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο κ. Γεωργιάδης μας είπε ότι θα καταργήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με νόμο. Ψηφίζουμε και τέλειωσε, είπε. Τέτοιος είναι. Είπε ότι έχει έγγραφα της ΑΑΔΕ. Ο κ. Γεωργιάδης δικαιολογούσε ότι το εργοστάσιο της Βιολάντα δεν ελέγχθηκε και δεν έκλεισε ύστερα από έλεγχο και έφτασαν να καούν ζωντανές πέντε γυναίκες εργάτριες νύχτα. Αυτό το δικαιολογούσε ο άθλιος. Και ήρθε εδώ να προσπαθήσει να στήσει ψευδοκαταγγελίες ψευδοεργασιακού ζητήματος, σε ποιον; Στην πολιτική αρχηγό που είναι γνωστό ότι υπερασπίζεται και είναι στο πλευρό των εργαζομένων. Όλη μου τη ζωή είμαι, κ. Γεωργιάδη που αποχωρήσατε. Όλη μου τη ζωή είμαι στο πλευρό των εργαζομένων. Και ξέρει όλος ο κόσμος ότι εγώ σας κατήγγειλα και σας ξεμπρόστιασα κ. αποχωρήσαντα, Γεωργιάδη, γιατί τόσο θάρρος έχετε, τόση δειλία χρειάζεται. Εγώ ήμουν που σας ξεμπρόστιασα όταν προσπαθήσατε να κουκουλώσετε και να μπαζώσετε το έγκλημα στη Βιολάντα» τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Με τον ίδιο τρόπο που κουνούσε το δάχτυλο ο Καραμανλής και έλεγε είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφάλειας στο Σιδηρόδρομο, με τον ίδιο τρόπο αυτός ο άθλιος είπε ότι ήταν ένα υποδειγματικό εργοστάσιο η Βιολάντα και ξέρει γιατί το είπε. Γιατί συνδέεται η κυβέρνησή σας με αυτό το εργατικό έγκλημα. Γιατί συνδέεται ο Υπουργός σας, ο Παπαστεργίου, με δύο υπογραφές και το 2007 και το 2011, και στη συνέχεια με την κάλυψή του ως αρμόδιου αντιδημάρχου και επί δέκα χρόνια δημάρχου. Τότε που δεν ελεγχόταν τίποτα και μετά ήταν Υπουργός. Τότε που πάλι δεν ελεγχόταν τίποτα. Και τότε και μετά, ήταν Υπουργός και ο Γεωργιάδης.

Τότε που δεν ήλεγχε τίποτα η επιθεώρηση Εργασίας. Και προσπαθήσατε άθλιοι να στήσετε εργασιακό θέμα στην Πλεύση Ελευθερίας και λέτε η Επιθεώρηση Εργασίας να πάει στην Πλεύση Ελευθερίας. Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Που είναι εμφανές ότι προσπαθείτε εδώ και έναν χρόνο και παραπάνω ίσως να στήσετε εργασιακό θέμα. Πρώτα εμφανίσατε σαν δήθεν απλήρωτη, εργαζόμενη μία κυρία Πολύζου που τώρα μάθαμε ότι τελικά δεν εργαζόμενη, ε; Έχει μία ΙΚΕ που δεν εδρεύει εκεί που λέει.

Τι είναι αυτό; Να λέτε ότι είναι κάποιος εργαζόμενος και τελικά να έχει μία ΙΚΕ και να έχει τσεπώσει με αδιάγνωστο τρόπο σχεδόν 40.000 ευρώ μέσα σε 5 μήνες, σε ΙΚΕ και εσείς αυτόν που τσέπωσε μέσα σε πέντε μήνες 38.800 ευρώ, να τον εμφανίζετε σαν δήθεν εργαζόμενο και απλήρωτο. Α, και δεν τη λένε και Βασιλική Πολύζου. Ξέρετε πολλούς δημοσιογράφους που έχουν αλλάξει το όνομά τους; Ξέρετε πολλούς δημοσιογράφους που έχουν τρεις διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης; Είναι δημοσιογράφος αυτή η κυρία που την έχετε βάλει όργανο να κάνει μία αγωγή και μία μήνυση κάθε εβδομάδα με δικηγόρους της, τη δικηγόρο του Κορκονέα, του Κασιδιάρη και του Φλώρου και τον φίλο σας Φαήλο Κρανιδιώτη;» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Απέτυχε, λοιπόν, το να εμφανίσετε εργαζόμενη αυτή που δεν ήταν ποτέ εργαζόμενη και δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι εργαζόμενη και τώρα θέλετε να εμφανίσετε εργαζόμενη, και μάλιστα απλήρωτη, μια πραγματικά ελεεινή γυναίκα που δεν ντράπηκε να γίνει εργαλείο σας κατά της οικογένειάς της, όταν η Τζώρτζια Κεφαλά ανέλαβε κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά την αιφνιδιαστική και ανήθικη αρπαγή της έδρας της Πλεύσης Ελευθερίας από την πρώην κοινοβουλευτική εκπρόσωπο, η οποία όταν ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος Αλέξανδρος Καζαμίας βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, για προγραμματισμένο χειρουργείο και εγώ βρισκόμουν στο νοσοκομείο με τον πατέρα μου, στις 10 Φεβρουαρίου του 2026, εκείνη τη στιγμή επέλεξε να προκαλέσει πρόβλημα στην Πλεύση Ελευθερίας δηλώνοντας ότι αποχωρεί και παίρνει μαζί της και την έδρα και στέλνοντας και το βιογραφικό της στον πρόεδρο της Βουλής για να δει τι καλή που είναι και να διαφημίσει ότι είναι διαθέσιμη. Ελεεινά και άθλια γεγονότα να έχει φτάσει το πρόσωπο αυτό να λέει αυτά που λέτε, δηλαδή πότε θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Χθες έφτασε να απειλεί μαζί με εσάς ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα χάσει έναν από τους πέντε βουλευτές της. Όπως είδα ότι ανταλλάξατε και φιλοφρονήσεις σε ερώτησή της και την επαινέσατε και εκείνη σας ευχαρίστησε. Κύριε Γεωργιάδη συγχαρητήρια και αν θέλετε μπορείτε να την εντάξετε και στην ομάδα σας. Εμείς πάντως τέτοια πρόσωπα που προδίδουν έναν αγώνα ανιδιοτελή δεν θέλουμε. Τέτοια πρόσωπα που αντιποιούνται την Αριστερά και προκαλούν βλάβη, δεν θέλουμε. Και βεβαίως 10 Φεβρουαρίου έγινε αυτό, 12 Φεβρουαρίου αναγνώστηκε ότι η Τζώρτζια Κεφαλά είναι νέα κοινοβουλευτική εκπρόσωπος. Στις 10 Φεβρουαρίου όταν έγινε αυτό, το κάτω από τη ζώνη χτύπημα, έμπαινε στο χειρουργείο ο κ. Καζαμίας, γέμισε το διαδίκτυο ότι αγνοείται και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και το ήξερε η κυρία και ήξερε ότι εγώ ήμουν στο νοσοκομείο και ήξερε ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος έμπαινε στο χειρουργείο και προκαλέσατε μαζί αυτό το αίσχος. Καμαρώστε όλα αυτά τα πρόσωπα, τα οποία επιτυγχάνετε να τα προσεγγίζετε και να μπαίνουν στην υπηρεσία σας. Όπως μπήκε η κυρία Καρακίτσου στην υπηρεσία σας, γιατί ενόχλησε η Τζώρτζια που έγινε κοινοβουλευτική εκπρόσωπος. Να ήτανε η ζήλια ψώρα. Ενόχλησε και έπρεπε να χτυπηθεί η Τζώρτζια» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Παραδώστε την κλεμμένη έδρα»

«Ησυχάστε, βγείτε έξω και παραδώστε την έδρα που δεν σας ανήκει. Παραδώστε την κλεμμένη έδρα. Αρκετά με την κλεμμένη έδρα. Με τους κλέφτες συμπράττετε» ανέφερε απευθυνόμενη στην Ελένη Καραγεωργοπούλου.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση με τις λαθραίες μεθόδους σας να μας πλήξετε. Ίσα ίσα μας δυναμώνετε. Η κυρία που επιστρατεύσατε, Καρακίτσου, που είναι κατά κόσμον Άννα Μελίτη, και με αυτό το ψευδώνυμο κάνει καριέρα τραγουδίστριας, σε όλη τη διάρκεια που εσείς λέτε ότι ήταν εργαζόμενη, κ. Γεωργιάδη, βρισκόταν σε μουσικές σκηνές και στην Πάρο. Και αν ενδιαφέρεστε για τα θέματα της ΑΑΔΕ και των δηλωμένων εισοδημάτων, να δούμε αν δήλωσε τα εισοδήματά της από αυτή την εργασία που μαθαίνω ότι ήταν μάλλον μαύρη και αν δήλωσε τα εισοδήματά της και από άλλες εργασίες. Διότι η αχαριστία ενός ανθρώπου τον οποίο η Τζώρτζια Κεφαλά τον πρότεινε για μια εργασία, και αυτός ο άνθρωπος κατελήφθη να παραβιάζει σοβαρότατες αρχές δεοντολογίας και στη συνέχεια δυστυχώς απεδείχθη εντελώς πρόθυμος να γίνει δικό σας εργαλείο και να σας επαινεί για το ΕΣΥ. Όλα αυτά τα κάνετε διότι θέλετε με κάθε τρόπο να πλήξετε την Πλεύση Ελευθερίας. Απορώ που κάποιοι άνθρωποι δεν ντρέπονται» πρόσθεσε, ενώ βλέποντας την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, o οποίος σχολίασε ότι «έχετε γίνει τσίρκο Μεντράνο», απάντησε: «Εσείς αυτά επικαλείστε κύριε. Αν αυτό που επικαλείστε, είναι Τσίρκο Μεντράνο να το χαίρεστε. Την κυρία επικαλεστήκατε».

«Κύριε Γεωργιάδη θα με βρίσκετε μπροστά σας»

«Σήμερα έγινε και μία εντελώς άκυρη διαδικασία για υποτιθέμενες ποινικές δικογραφίες -ουσιαστικά μία δική σας μήνυση κ. Γεωργιάδη που την καταθέσατε 17-18 μέρες μετά τη μήνυση που σας είχα κάνει και σας την είπε ο αστυνομικός φίλος σας, αλλά η δική μου μήνυση δεν έχει φτάσει ακόμα στη Βουλή, ενώ η δική σας έρχεται αεροπλανικώς μαζί με άλλες τέσσερις μηνύσεις ποινικοποίησης των αγώνων των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, των αγώνων των συνηγόρων και των οικογενειών. Αυτές είναι μηνύσεις κατά παραγγελία, της παρήγγειλε ο κ. Φλωρίδης.

Καταθέτω τα μηνύματα από τα οποία αποδεικνύεται ότι η ειδοποίησή μου για τις τρεις δικογραφίες έγινε στις 2.09 το μεσημέρι, την Τρίτη 12 Μαΐου και βεβαίως και αυτό που δείχνει ότι 2 ώρες αργότερα, στις 4.20, αναρτήθηκε η πρόσκληση στην κοινοβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας. Δηλαδή εγώ έμαθα δύο ώρες πριν ότι υπάρχουν δικογραφίες και δύο ώρες μετά είχατε στήσει ήδη την επιτροπή δεοντολογίας. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα κόμματα της αντιπολίτευσης που παρά τις διαφορές μας σταθήκαν στο ύψος τους, κατήγγειλαν τη μεθόδευσή σας, αποχώρησαν από τη διαδικασία και να ξέρετε ότι δεν μασάμε από κυκλώματα. Κύριε Γεωργιάδη μπροστά σας θα με βρίσκετε διαρκώς» κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η απάντηση Γεωργιάδη στην Κωνσταντοπούλου

Μετά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, πήρε τον λόγο ο υπουργός Υγείας να μιλήσει επί του νομοσχεδίου αλλά και για να απαντήσει επί προσωπικού στην κ. Κωνσταντοπούλου. Η ένταση άρχισε με το που ανέβηκε στο βήμα, καθώς η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριζε πως δεν είχε δικαίωμα να κάνει δευτερολογία, παρότι ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Βασίλης Βιλιάρδος, της εξήγησε πως τη συζήτηση την κλείνει πάντα ο υπουργός.

«Να περιμένω να ηρεμήσει, τι να κάνω. Ας, μας πάρει νύχτα. Δεν θα χάσω χρόνο με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί πιστεύω ότι πλέον είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα εδώ» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, με την κ. Κωνσταντοπούλου να τον ρωτάει «ψυχιατρικά το λέτε;» και να τον αποκαλεί φασίστα.

«Εγώ δεν έκανα καμία αναφορά σε ψυχιατρικό πρόβλημα. Αυτό το είπατε μόνη σας. Είπα ότι υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα… Την κ. Καραγιώργοπούλου δεν τη γνωρίζω καθόλου. Δεν είχα καμία εμπλοκή στην παραίτηση της από την Πλεύση Ελευθερίας. Την παραίτηση την έμαθα από τα ΜΜΕ. Έχουμε κάνει μόνο συζητήσεις εντός της αιθούσης του Κοινοβουλίου των Επιτροπών και τη γνώρισα ως βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας και κατόπιν ως ανεξάρτητη βουλευτή. Πέραν αυτού, καμία σχέση μαζί της δεν έχω. Ως προς την κ. Καρακίτσου, μου είναι επίσης εντελώς άγνωστη. Δεν έχω μιλήσει μαζί της ούτε καν στο τηλέφωνο», τόνισε ο υπουργός Υγείας, ζητώντας προστασία από το προεδρείο για να μην τον διακόπτει η κ. Κωνσταντοπούλου. «Πόσο να αντέξω, δηλαδή, προστατέψτε με. Δεν αντέχεται άλλο αυτό. Βρείτε μια λύση» είπε.

«Βγείτε έξω από την αίθουσα»

«Έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Κυρία Πρόεδρε, αν δεν μπορείτε να ακούσετε, βγείτε έξω. Θέλετε να τον εμποδίσετε να μιλήσει; Δεν γίνεται» είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος. «Μα πώς να μιλήσω; Πείτε μου τι να κάνω για να μιλήσω. Πώς να μιλήσω αλήθεια. Δηλαδή, επικαλούμαι το συνταγματικό μου δικαίωμα του λόγου», συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης. «Αυτός είναι ο τρόπος αλήθεια; Αφού δεν μπορείτε να ακούτε, θα πρέπει να βγείτε έξω» της είπε ο κ. Βιλιάρδος, κάνοντας στην κ. Κωνσταντοπούλου ακόμη μία παρατήρηση.

Ο κ. Γεωργιάδης στη συνέχεια άρχισε την τοποθέτησή του για να απαντήσει σε όσα είχαν ακουστεί από βουλευτές επί του νομοσχεδίου, σημειώνοντας ότι η κ. Κωνσταντοπούλου έχει «εξευτελίσει τη διαδικασία, έχει εξευτελίσει τους ασθενείς και τους γιατρούς. Σταματήστε επιτέλους. Έλεος».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε να τον διακόπτει και να αντιδρά, με τον κ. Γεωργιάδη να σχολιάζει ότι «δεν είναι σόου εδώ, αλλά κάτι βαθύτερο. Έχει ξεπεράσει το σόου αυτό».

«Περισσότεροι από τους μισούς ομιλητές αυτού του νομοσχέδιου ήταν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άρα καθόλου απούσα δεν ήταν η κοινοβουλευτική μας ομάδα, αντιθέτως από την Πλεύση Ελευθερίας, που έγινε όλη η φασαρία, πλην του κοινοβουλευτικού και του εισηγητού δεν υπήρχε κανένας εγγεγραμμένος ομιλητής. Άρα είναι και λίγο παράλογο να μας κατηγορεί η πρόεδρος ενός κόμματος που ούτε ένας βουλευτής της δεν γράφτηκε στον κατάλογο» επισήμανε λίγα λεπτά μετά ο κ. Γεωργιάδης, με την κ. Κωνσταντοπούλου να αντιδρά εκ νέου και τον υπουργό Υγείας να της απαντά: «Το ότι μείνατε μόνο πέντε, πρέπει να πω ότι με τη συμπεριφορά σας σήμερα, το θεωρώ και θαύμα».

«Κύρια Πρόεδρε μας κάνετε όλους να ντρεπόμαστε δεν το καταλαβαίνετε; Μας κάνετε να ντρεπόμαστε πραγματικά» είπε παρεμβαίνοντας ο κ. Βιλιάρδος.

«Θεέ μου δεν φαντάζεστε πόσο προσπαθώ να διατηρήσω την ηρεμία μου. Αυτό είναι μαρτύριο κύριε πρόεδρε, πρέπει να βρούμε μία λύση πραγματικά. Πρέπει να φέρουμε την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να προστατευθούμε. Δεν μπορούμε άλλο αυτό το πράγμα. Όσο και να προσπαθώ να συγκρατηθώ, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Δεν μπορεί να επιτραπεί να εξευτελίζεται το κοινοβούλιο κατά αυτόν τον τρόπο κάθε μέρα» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.