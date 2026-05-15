Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις σε Αττική και Βοιωτία: Οι κλοπές των αυτοκινήτων, ο ρόλος του κλειδαρά και η διακίνηση των ναρκωτικών

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξάρθρωσε δίκτυο δύο εγκληματικών οργανώσεων, με 24 μέλη, που φέρεται να είχε αλληλένδετη δράση σε κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βοιωτία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ευρείας κλίμακας επιχείρηση, την οποία σχεδίασε και υλοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών από τμήματα και υπηρεσίες της Αττικής, της Θήβας και της Ο.Π.Κ.Ε.. Παράλληλα, αστυνομικοί της Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν επιχείρηση σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας.

Οι αρχές συνέλαβαν 18 μέλη των οργανώσεων, ηλικίας 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 37 και 40 ετών. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο αρχηγός και οι υπαρχηγοί. Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει και αναζητούν ακόμη τρία μέλη, ενώ τρία άτομα είναι έγκλειστοι σε Καταστήματα Κράτησης της χώρας. Από αυτά, δύο φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, τετελεσμένες και σε απόπειρα, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, του τελωνειακού κώδικα και της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, παραβάσεις σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες, μαστροπεία, απείθεια και εκβίαση.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι οι δύο οργανώσεις είχαν παράλληλη και αλληλένδετη δράση, με βάση την ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας. Η δράση τους φέρεται να είχε αρχίσει στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026. Τα μέλη των οργανώσεων φέρονται να συνεργάζονταν σε όλα τα στάδια της δράσης τους, ενώ αρκετά από αυτά είχαν μεταξύ τους συγγενικές σχέσεις.

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν στις κλοπές οχημάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Σύμφωνα με την Αστυνομία, την οργάνωση διεύθυναν δύο έγκλειστοι σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας, με τη συνδρομή δύο υπαρχηγών, οι οποίοι μετέφεραν τις εντολές για την ανάπτυξη της δράσης της.

Οι υπαρχηγοί φέρονται να έδιναν τις εντολές στους φυσικούς αυτουργούς, οι οποίοι εκτελούσαν το επιχειρησιακό σχέδιο και αφαιρούσαν τα οχήματα. Οι δράστες προσέγγιζαν τα σημεία των κλοπών με οχήματα που μίσθωνε άλλο μέλος της οργάνωσης. Στη συνέχεια, τα κλεμμένα οχήματα κρύβονταν σε χώρους και οικίες που παραχωρούσαν μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Η οργάνωση είχε στρατολογήσει και επαγγελματία κλειθροποιό, ο οποίος παρείχε εξειδικευμένες γνώσεις και υποστήριξη για την κατασκευή κλειδιών. Σε μία περίπτωση, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να «επέστρεψαν» το όχημα στον ιδιοκτήτη του, αφού πρώτα απαίτησαν και εισέπραξαν χρηματικό ποσό.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αρχηγικό ρόλο είχε ένας 31χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε δράση και στην πρώτη εγκληματική οργάνωση, όπως και άλλα μέλη της.

Ο 31χρονος φέρεται να ασκούσε πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της οργάνωσης, να έδινε εντολές και να καθόριζε την επιχειρησιακή στρατηγική της. Σε οικία στην περιοχή της Θήβας, όπου αποθηκεύονταν οι ναρκωτικές ουσίες, ο ίδιος φέρεται να συσκεύαζε τα προς πώληση «πακέτα» και να τα διοχέτευε στους βοηθούς – διακινητές. Οι τελευταίοι είχαν αναλάβει τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και τις συναντήσεις με τους πελάτες, τις οποίες επίσης κανόνιζε ο φερόμενος ως αρχηγός, συνήθως στην ίδια οικία.

Η οικία φυλασσόταν από μέλη της οργάνωσης όλο το 24ωρο, προκειμένου να προστατεύονται οι ναρκωτικές ουσίες. Οι βοηθοί – διακινητές φέρονται να ακολουθούσαν τις εντολές του αρχηγού και να μην πραγματοποιούσαν συναλλαγή, εάν εκείνος δεν ήταν προηγουμένως ενήμερος.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ίδιος όριζε την τιμή πώλησης των συσκευασμένων ναρκωτικών και τον τρόπο πληρωμής. Η πληρωμή φέρεται να γινόταν μέσω εμβασμάτων στο διατραπεζικό σύστημα IRIS, σε τραπεζικό λογαριασμό γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση και η οποία είχε ρόλο ταμία. Η οργάνωση φέρεται να προμηθευόταν τις ναρκωτικές ουσίες από μέλη της που διέμεναν σε περιοχές της Αττικής.

Από έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν:

αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από πυροκροτητή, ποσότητα εκρηκτικής ύλης και φυτίλι,

30 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 20 κιλά και 610 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

1 κιλό και 144 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, γνωστής ως «σοκολάτα»,

11 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 805 γραμμάρια κοκαΐνης,

πυροβόλο όπλο,

67 φυσίγγια,

κάρτες SIM,

25 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

φορητή συσκευή ανέπαφης αντιγραφής κλειδιών,

7 μαχαίρια,

συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης, τύπου τέιζερ,

μεταλλικό ρόπαλο,

χρυσαφικά,

2 σιδερογροθιές,

ρουχισμό,

7 τρίφτες και

7 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επίσης έρευνες σε κελιά Καταστήματος Κράτησης της χώρας. Εκεί βρήκαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σχετίζονται με τη δράση των οργανώσεων.

Οι αρχές εντόπισαν ακόμη φορτηγό όχημα, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή στις 3 Φεβρουαρίου 2026 από την περιοχή της Ηλιούπολης. Το όχημα αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 11 οχήματα, τα οποία οι δράστες φέρονται να χρησιμοποιούσαν για την τέλεση των πράξεων.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής έχει εξιχνιάσει 12 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και εκβίασης σε Άλιμο, Περιστέρι, Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Νίκαια και Πατήσια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο