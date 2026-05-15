Γαλλία: «Το κορίτσι της ναπάλμ» – Το 2027 η δίκη για το ποιος τράβηξε την ιστορική φωτογραφία

Το δικαστήριο της Ταρασκόν στη Γαλλία θα εξετάσει το 2027 την αγωγή δυσφήμισης που κατέθεσε ο φωτογράφος του Associated Press Νικ Ουτ κατά του Netflix και του ντοκιμαντέρ The Stringer, το οποίο αμφισβητεί ότι εκείνος τράβηξε τη διάσημη φωτογραφία «Το κορίτσι της ναπάλμ» από τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Το δικαστήριο καθόρισε την Παρασκευή το χρονοδιάγραμμα της υπόθεσης, με τις ακροαματικές διαδικασίες να αναμένονται τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2027, αναφέρει το Sud Ouest.

Η φωτογραφία που συγκλόνισε τον κόσμο

Η εμβληματική ασπρόμαυρη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίου 1972 και δείχνει τη μικρή Κιμ Φουκ να τρέχει γυμνή και ουρλιάζοντας σε δρόμο στο Τρανγκ Μπανγκ του νότιου Βιετνάμ, μετά από βομβαρδισμό με ναπάλμ.

Η εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου και εξελίχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της φρίκης του πολέμου του Βιετνάμ.

Το 1973 χάρισε στον αμερικανοβιετναμέζο φωτορεπόρτερ Νικ Ουτ, ο οποίος τότε ήταν 22 ετών, τόσο το βραβείο Pulitzer όσο και το World Press Photo.

Το ντοκιμαντέρ που άνοιξε ξανά τη διαμάχη

Η υπόθεση αναζωπυρώθηκε μετά την προβολή, τον Ιανουάριο του 2025, του ντοκιμαντέρ The Stringer, σε σκηνοθεσία Μπάο Νγκουγέν και παραγωγή της VII Foundation.

Στο φιλμ, αρκετοί μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο του βομβαρδισμού υποστηρίζουν ότι τη φωτογραφία δεν την τράβηξε ο Νικ Ουτ αλλά ο Βιετναμέζος ανεξάρτητος δημοσιογράφος Νγκουγέν Ταν Νγκε.

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, ο φωτογράφος πούλησε αργότερα το υλικό στο Associated Press, το οποίο φέρεται να προτίμησε να αποδώσει τη φωτογραφία στον Νικ Ουτ, ο οποίος ήταν ήδη υπάλληλος του πρακτορείου και παρών στο σημείο.

Οι αμφιβολίες και οι «ασυνέπειες»

Ερευνα της γαλλικής ΜΚΟ INDEX, που παρουσιάζεται επίσης στο ντοκιμαντέρ, υποστηρίζει ότι υπάρχουν ασυνέπειες ανάμεσα στη θέση όπου βρισκόταν ο Νικ Ουτ, την περιγραφή που έχει δώσει για τη λήψη της φωτογραφίας και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε εκείνη την ημέρα.

Το ντοκιμαντέρ αμφισβητεί ακόμη και τον ρόλο του Ουτ στη διάσωση της μικρής Κιμ Φουκ, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του είχε παρουσιαστεί πιο σημαντική απ’ ό,τι ήταν στην πραγματικότητα.

Ο Νικ Ουτ ζητά αποζημίωση

Ο φωτογράφος, του οποίου η παγκόσμια φήμη συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη εικόνα, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Σε ανάρτησή του στο Facebook τον Ιανουάριο του 2025 είχε δηλώσει ότι είναι ο μοναδικός δημιουργός της φωτογραφίας.

Στη γαλλική δικαιοσύνη ζητά 100.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη και ακόμη 20.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με τους New York Times.

Το δικαστήριο όρισε επίσης ότι θα πρέπει να καταβληθούν 6.000 ευρώ ως εγγύηση μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Το World Press Photo «παγώνει» την επίσημη απόδοση

Τον Μάιο του 2025, ο οργανισμός World Press Photo ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά την επίσημη απόδοση της φωτογραφίας στον Νικ Ουτ.

Από την πλευρά του, το Associated Press δήλωσε μετά από εσωτερική έρευνα ότι θα συνεχίσει να πιστώνει τη φωτογραφία στον Νικ Ουτ, αν και παραδέχθηκε ότι «είναι αδύνατο να αποδειχθεί ακριβώς τι συνέβη εκείνη την ημέρα, στον δρόμο ή στα γραφεία, πριν από περισσότερα από πενήντα χρόνια».