Νέες πληροφορίες για το drone στη Λευκάδα – Είχε πανάκριβη κάμερα και μηχανή τζετ σκι

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πηγή: top-channel.tv
Νέα στοιχεία παρουσιάστηκαν σήμερα Παρασκευή ως προς το drone που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας και κυρίως τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πλωτό “όπλο” ήταν εφοδιασμένο, ανάμεσα στα άλλα, με μηχανή τζετ, οπότε και ήταν εξαιρετικά γρήγορο, ενώ, παρά τα όσα υποστηρίζουν οι Ουκρανοί, είναι τελικά Magura, όπως τόνισε στο ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο ANT1.

«Έχουν βγει ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Το drone που βρέθηκε είναι τελικά τύπου Magura παρόλο που οι Ουκρανοί το αρνήθηκαν αυτό. Έχουν ξυθεί τα χαρακτηριστικά από αυτό το drone. Έχει μία μηχανή τζετ σκι, που σημαίνει ότι είναι πολύ γρήγορη, μπορεί να κινηθεί με πολύ μεγάλες ταχύτητες, έχει μια καταπληκτική κάμερα μεγάλης ευκρίνειας και διευθύνεται από starlink, δηλαδή το δορυφορικό σύστημα του Έλον Μασκ.

Αν χαθεί ο έλεγχος, όπως φαίνεται ότι συνέβη σε αυτή την περίπτωση, το drone αυτό αυτοκαταστρέφεται. Το ΠΝ προσπαθεί να κάνει αντίστροφη μηχανική, να δει γιατί δεν καταστράφηκε και με βάση τις συντεταγμένες, τα στοιχεία των συντεταγμένων που έχουν βρεθεί επάνω του, να μπορέσει να προσδιορίσει τι επρόκειτο να κάνει».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του σταθμού, τέτοια drone υπάρχουν γενικά στη Μεσόγειο με τους Ουκρανούς να θεωρούν ότι πρόκειται για μέρος ενός υβριδικού πολέμου που νομιμοποιούνται να τον κάνουν από τη στιγμή που η χώρα τους δέχεται επίθεση. Θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον ρωσικών νηοπομπών που μεταφέρουν σιτάρι κλεμμένο, κατά τους Κίεβο, από τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας ή εναντίον τάνκερ.

20:36 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

