Βουλή: Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας και πρόσβαση σε νέα φάρμακα και θεραπείες

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομία- Πρόσβαση σε νέα φάρμακα και θεραπείες- Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας», καθώς και οι δύο υπουργικές τροπολογίες που κατατέθηκαν.

«Υπέρ» του νομοσχεδίου επί της Αρχής ψήφισε η ΝΔ. Καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ τελικά με το «παρών» τοποθετήθηκαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ.

Η τροπολογία του υπουργείου Υγείας ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία από τη ΝΔ και Νέα Αριστερά. Καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη. Με το «παρών» τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ψηφίσθηκε θετικά από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Την καταψήφισαν Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ τοποθετήθηκαν με το «παρών.