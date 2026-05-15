Βουλή: Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας και πρόσβαση σε νέα φάρμακα και θεραπείες

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Βουλή
Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομία- Πρόσβαση σε νέα φάρμακα και θεραπείες- Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας», καθώς και οι δύο υπουργικές τροπολογίες που κατατέθηκαν.

«Υπέρ» του νομοσχεδίου επί της Αρχής ψήφισε η ΝΔ. Καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ τελικά με το «παρών» τοποθετήθηκαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ.

Η τροπολογία του υπουργείου Υγείας ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία από τη ΝΔ και Νέα Αριστερά. Καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη. Με το «παρών» τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ψηφίσθηκε θετικά από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Την καταψήφισαν Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ τοποθετήθηκαν με το «παρών.

