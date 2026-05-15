Μασκ εναντίον Άλτμαν: Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα την Τεχνητή Νοημοσύνη περνά στα χέρια των ενόρκων

Έπειτα από τρεις εβδομάδες εκρηκτικών καταθέσεων, προσωπικών επιθέσεων και σκληρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, η υπόθεση που παρακολουθεί ολόκληρη η Σίλικον Βάλεϊ περνά πλέον στα χέρια των ενόρκων.

Η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο την τύχη της OpenAI αλλά συνολικά το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, την ώρα που οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου – xAI, OpenAI και Anthropic – κινούνται προς εισαγωγή στο χρηματιστήριο, αναφέρει το Sky News.

Η μάχη για την «ψυχή» της OpenAI

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τις αρχικές αρχές ίδρυσης της OpenAI.

Το 2015, ο Έλον Μασκ και ο Σαμ Άλτμαν δημιούργησαν μαζί μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με στόχο την ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης «προς όφελος της ανθρωπότητας» και χωρίς πίεση για οικονομικό κέρδος.

Ο Μασκ αποχώρησε από την OpenAI το 2018 και πλέον κατηγορεί τον Άλτμαν ότι εγκατέλειψε εντελώς την αρχική αποστολή της εταιρείας μετατρέποντάς την σε μηχανή δισεκατομμυρίων.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ζητά αποζημίωση άνω των 134 δισ. δολαρίων, την απομάκρυνση του Σαμ Άλτμαν και του προέδρου της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν, καθώς και την ακύρωση συμφωνιών της εταιρείας με τη Microsoft.

Το κρίσιμο ερώτημα: Άργησε ο Μασκ να κινηθεί νομικά;

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να εξετάσουν οι ένορκοι είναι αν ο Μασκ καθυστέρησε υπερβολικά να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Η νομική ομάδα του Άλτμαν υποστηρίζει ότι οι περισσότερες καταγγελίες του αφορούν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της OpenAI και ότι θα έπρεπε να είχε κινηθεί νομικά το αργότερο έως το 2021.

Η δικαστής της υπόθεσης έχει ήδη προειδοποιήσει ότι αν οι ένορκοι κρίνουν πως η αγωγή κατατέθηκε εκπρόθεσμα, είναι πολύ πιθανό να απορρίψει συνολικά την υπόθεση υπέρ της OpenAI.

Αν όμως το δικαστήριο αποφασίσει ότι η αγωγή κατατέθηκε εγκαίρως, τότε οι ένορκοι θα εξετάσουν αν η ηγεσία της OpenAI παραβίασε τη λεγόμενη «φιλανθρωπική εμπιστοσύνη» της εταιρείας και αν οι Άλτμαν και Μπρόκμαν πλούτισαν άδικα εις βάρος του Μασκ.

Η OpenAI κατηγορεί τον Μασκ ότι θέλει έλεγχο της AI

Η OpenAI υποστηρίζει ότι ο πραγματικός στόχος του Μασκ δεν είναι η προστασία της ανθρωπότητας αλλά ο έλεγχος της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η δικηγόρος της εταιρείας Σάρα Έντι δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Μασκ προσπαθεί να παρουσιάσει τις δωρεές του προς την OpenAI σαν να συνοδεύονταν από «αιώνιους όρους» που θα του έδιναν μόνιμα δικαιώματα πάνω στην εταιρεία.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Μασκ επιθυμούσε από την αρχή πλήρη έλεγχο πάνω στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και μάλιστα κάποια στιγμή είχε προτείνει τη συγχώνευση της OpenAI με την Tesla.

«Ο Μασκ ήθελε απόλυτο έλεγχο», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Άλτμαν είναι ψεύτης», απαντά η πλευρά Μασκ

Ο δικηγόρος του Μασκ, Στίβεν Μόλο, επιτέθηκε μετωπικά στον Σαμ Άλτμαν, λέγοντας στους ενόρκους ότι πέντε μάρτυρες υπό όρκο τον χαρακτήρισαν ψεύτη.

Χρησιμοποίησε μάλιστα μια χαρακτηριστική παρομοίωση:

«Αν μια γέφυρα είχε χτιστεί πάνω στη φήμη του Σαμ Άλτμαν για ειλικρίνεια, δεν νομίζω ότι θα τη διασχίζατε», είπε.

Η πλευρά Μασκ κατηγορεί επίσης τον Άλτμαν και τον Μπρόκμαν ότι πλούτισαν τεράστια ποσά μέσω της OpenAI.

Ιδιαίτερα στο στόχαστρο βρέθηκε το μερίδιο σχεδόν 30 δισ. δολαρίων του Γκρεγκ Μπρόκμαν, αλλά και οι επενδύσεις του Άλτμαν σε εταιρείες που συνεργάζονται με την OpenAI.

«Και οι δύο το κάνουν για τα λεφτά»

Εξω από το δικαστήριο, διαδηλωτές κατηγόρησαν και τις δύο πλευρές για υποκρισία.

«Και οι δύο ισχυρίζονται ότι αναπτύσσουν AI για το καλό της ανθρωπότητας και αυτό είναι ψέμα. Το κάνουν για την απληστία», δήλωσε η ακτιβίστρια Φοίβη Τόμας Σόργκεν.

Η ετυμηγορία των ενόρκων αναμένεται πλέον με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει βαθιά το μέλλον της OpenAI, τη σχέση της με τη Microsoft αλλά και τη συνολική πορεία της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης.