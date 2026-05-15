Εργκίν Αταμάν: «Θα φύγω όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Ο Εργκίν Αταμάν απάντησε στα σενάρια που αφορούν το μέλλον του στον Παναθηναϊκό, μετά τον αγώνα με τη Μύκονο στο T-Center. Ο Τούρκος προπονητής μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε τόσο στην εμπιστοσύνη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου όσο και στην κατάσταση των παικτών του μετά τον αποκλεισμό.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού τοποθετήθηκε για τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αποχωρεί από την ομάδα στο τέλος της σεζόν. Ο ίδιος συνέδεσε το μέλλον του με την εμπιστοσύνη του προέδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

«Υπάρχουν και διαφορετικές στιγμές στον αθλητισμό. Όμως οι παίκτες έχουν τη νοοτροπία ώστε να ξεπερνούν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Εγώ ήρθα στην ομάδα έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη από τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και θα φύγω από την ομάδα όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου», είπε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε και στην ψυχολογική κατάσταση των παικτών του, μετά την απώλεια του προβαδίσματος με 2-0. Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ακόμη έναν μεγάλο στόχο.

«Οι παίκτες μου είναι αναστατωμένοι και στεναχωρημένοι. Χάσαμε από το 2-0 και είναι βαρύ και για τον κόσμο, αλλά ακόμα περισσότερο για εμάς, που δουλεύαμε 7 μήνες. Έχουμε ακόμα έναν μεγάλο στόχο μπροστά μας και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει», σημείωσε.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το 2027. Ωστόσο, τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι ο Τούρκος προπονητής μπορεί να αποχωρήσει μετά τους τελικούς της Stoiximan Basket League.

