Ταεκβοντό: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για τον Άρη Ψαρρό

Εύη Κατσώλη

Αθλητισμός

Άρης Ψαρρός
Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών – Γυναικών που διεξάγεται στη Γερμανία κατέκτησε ο Άρης Ψαρρός.

Ο Έλληνας πρωταθλητής απέδειξε για ακόμη μία φορά, γιατί είναι ένα από τα… χρυσά κεφάλαια του Ελληνικού Ταεκβοντό. Στα -54κ. πρωταγωνίστησε σε ακόμα μια διοργάνωση και ανέβηκε στο βάθρο της κορυφαίας διοργάνωσης της Γηραιάς Ηπείρου.

Αποφασιστικός, αποτελεσματικός και… ουσιαστικός ο Ψαρρός ανέβηκε στο βάθρο.

Στο εναρκτήριο παιχνίδι ο Ψαρρός αντιμετώπισε τον Αζέρο Νταντάσοβ. Με πειστική εμφάνιση επικράτησε με 2-0 και έδειξε ότι είχε μεγάλες βλέψεις στη διοργάνωση. Στα προημιτελικά αντιμετώπισε τον Μολδαβό Ρόσκα. Δεν του άφησε κανένα περιθώριο και με το τελικό 2-0 πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας μία θέση στο πάνθεον των νικητών.

Εκεί αντιμετώπισε τον Ισπανό Αχένιο. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν άκρως ανταγωνιστικός και ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1.

Το χάλκινο μετάλλιο, αποτελεί ακόμη μία επιτυχία για τον Άρη Ψαρρό που  πρωταγωνιστεί σε κάθε διοργάνωση.

