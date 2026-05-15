Aινιγματική ανάρτηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου μιλώντας στον γάτο του: «Πάμε για την πλήρη ανατροπή, όλα τούμπα θα τα κάνουμε» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μια αινιγματική ανάρτηση το σημερινό βράδυ, καθώς μιλώντας στον γάτο του τον Φρι θυμήθηκε το πόσο άσχημες ήταν οι ίδιες ημερολογιακά ημέρες και πέρσι, κλείνοντας όμως με ιδιαίτερα αισιόδοξο τόνο, τονίζοντας πως στο «τριφύλλι» θα παεί για την ολική ανατροπή.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» ανέφερε προς το… ατάραχο γατί του: «Και πέρυσι αυτές ήταν οι χειρότερες ημέρες θυμάσαι; 14, 15, 16, 17, 18… 28… όλες.

Να σου πω. Έχουμε 14 σήμερα. Πέμπτη, πάει να μπει Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τσουπ Σούνιο. Θα τα λύσουμε όλα. Πάμε για την πλήρη ανατροπή. Όλα τούμπα θα τα κάνουμε».

