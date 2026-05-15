Ανάρτηση της πρώην παίκτριας του Survivor Μάντισας για Σταύρο Φλώρο: «Προσεύχομαι για εκείνον καθημερινά» -ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαρισμένη δηλώνει η πρώην παίκτρια του φετινού Survivor, σε ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Πέμπτης (15/5/26) σε σχέση με τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου, αναφέροντας ότι «προσεύχομαι για εκείνον καθημερινά».

«Δε μπόρεσα αυτές τις ημέρες να επικοινωνήσω μαζί σας… Με όλα αυτά που συνέβησαν ήμουν πραγματικά σοκαρισμένη. Αυτές τις στιγμές οι σκέψεις μου είναι στον Σταύρο. Προσεύχομαι για εκείνον καθημερινά. Του εύχομαι καλή δύναμη και γρήγορη ανάρρωση, να είναι σύντομα κοντά μας» είπε η Μάντισα για τον Σταύρο Φλώρο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor.

Ο 22χρονος παίκτης του Survivor, που ακρωτηριάστηκε μέρος του ενός ποδιού του, έχει υποβληθεί σε ένα χειρουργείο και σύμφωνα με πληροφορίες θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ ώστε να ξεκινήσει την αποκατάσταση του δεξιού αστραγάλου του σε ειδικό κέντρο.