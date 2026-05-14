Live o Β’ ημιτελικός της Eurovision 2026 – Εντυπωσίασε η Αντιγόνη Buxton με το «JALLA»

Ο Β΄ Ημιτελικός της Eurovision 2026 πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στη Wiener Stadthalle της Βιέννης, με 15 χώρες να διεκδικούν τα δέκα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού. Η Κύπρος συμμετέχει με την Αντιγόνη Buxton και το τραγούδι «Jalla», σε μια εμφάνιση που συγκεντρώνει ενδιαφέρον ενόψει της ψηφοφορίας.

Η Αυστρία φιλοξενεί τον 70ό διαγωνισμό της Eurovision, ενώ το πρόγραμμα του δεύτερου ημιτελικού περιλαμβάνει συμμετοχές με διαφορετικά μουσικά είδη και σκηνικές προσεγγίσεις. Ανάμεσα στις χώρες που ανεβαίνουν στη σκηνή βρίσκονται η Αυστραλία, με τη Delta Goodrem, και η Βουλγαρία, με τη DARA.

Η έναρξη του Ημιτελικού

Η μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού της 70ής Eurovision ξεκίνησε με θερμή εισαγωγή από τους παρουσιαστές Μαρία Κοζάκου και Γιώργο Καπουτζίδη, οι οποίοι καλωσόρισαν το κοινό στη Βιέννη και παρουσίασαν το πλαίσιο της βραδιάς.

Aναλυτικά οι χώρες του Β’ ημιτελικού

Βουλγαρία

Η Βουλγαρία άνοιξε τη βραδιά με τη DARA και το τραγούδι «Bangaranga»

Αζερμπαϊτζάν

Το Αζερμπαϊτζάν συμμετείχε με τον Jiva και το «Just Go»

Ρουμανία

Η Ρουμανία παρουσιάζει την Alexandra Căpitănescu με μια dark pop αισθητική

Λουξεμβούργο

Το Λουξεμβούργο συμμετείχε με την Eva Marija

Τσεχία

Η Τσεχία ανέβασε στη σκηνή τον Daniel Zizka με μια συναισθηματική μπαλάντα

Γαλλία (Big-5)

Ακολούθησε η εμφάνιση της Γαλλίας με τη Monroe και το τραγούδι «Regarde!»

Αρμενία

Στη συνέχεια στη σκηνή ανέβηκε ο εκπρόσωπος της Αρμενίας, ο SIMÓN με το τραγούδι «Paloma Rumba».

Ελβετία

Για την Ελβετία ανέβηκε στη σκηνή η Veronica Fusaro με το τραγούδι «Alice».

Κύπρος

Η συμμετοχή της Κύπρου βασίζεται στο «Jalla», ένα τραγούδι που συνδυάζει pop ρυθμούς με μεσογειακά στοιχεία

Αυστρία

Λετονία

Η Λετονία έφερε στη Βιέννη την Atvara με το «Ēnā»

Δανία

Η Δανία συμμετείχε με τον Søren Torpegaard Lund και το «Før Vi Går Hjem»,

Αυστραλία

Η Αυστραλία παρουσίασε τη Delta Goodrem

Το πανόραμα του Β’ ημιτελικού

Η Βουλγαρία ανοίγει τη βραδιά με τη DARA και το τραγούδι «Bangaranga». Το Αζερμπαϊτζάν συμμετέχει με τον Jiva και το «Just Go», ενώ η Ρουμανία παρουσιάζει την Alexandra Căpitănescu με μια dark pop αισθητική. Το Λουξεμβούργο συμμετέχει με την Eva Marija και το «Mother Nature», ενώ η Τσεχία ανεβάζει στη σκηνή τον Daniel Zizka με μια συναισθηματική μπαλάντα.

Στη συνέχεια, η Δανία συμμετέχει με τον Søren Torpegaard Lund και το «Før Vi Går Hjem», ενώ η Αυστραλία παρουσιάζει τη Delta Goodrem. Η Ουκρανία ανεβαίνει στη σκηνή με τους LELÉKA και το «Ridnym», συνδυάζοντας παραδοσιακά και ηλεκτρονικά στοιχεία. Η Αλβανία συμμετέχει με την Alis και το «Nân», ενώ η Μάλτα παρουσιάζει τον Aidan με το «Bella». Η Νορβηγία κλείνει το διαγωνιστικό μέρος με τον Jonas Lovv και το «YA YA YA».

To «Jalla» της Αντιγόνης

Η συμμετοχή της Κύπρου βασίζεται στο «Jalla», ένα τραγούδι που συνδυάζει pop ρυθμούς με μεσογειακά στοιχεία. Η Αντιγόνη Buxton καλείται να αξιοποιήσει τη θέση εμφάνισής της και να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό, σε έναν ημιτελικό με έντονο ανταγωνισμό.

Τη σκηνική παρουσία της κυπριακής συμμετοχής υπογράφει η Sacha Jean-Baptiste, η οποία δίνει στο τραγούδι μια ethnic-modern αισθητική. Η εμφάνιση της Κύπρου στοχεύει να αναδείξει τον ρυθμό, την ενέργεια και την ταυτότητα του τραγουδιού, ενώ το αποτέλεσμα της βραδιάς θα κριθεί από την ψηφοφορία του κοινού.

Πώς ψηφίζουμε

Το κοινό στην Ελλάδα μπορεί να στηρίξει τις αγαπημένες του συμμετοχές ψηφίζοντας μέσω τηλεφωνικής κλήσης, SMS ή online στην πλατφόρμα www.esc.vote.

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’ Ημιτελικό

Από τον Α’ Ημιτελικό έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στον τελικό οι: Ελλάδα, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

Η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες προκριθείσες χώρες σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές χρονιές των τελευταίων ετών.

Στον σχολιασμό της μετάδοσης Κοζάκου και Καπουτζίδης

Ο Β’ Ημιτελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision μεταδίδεται απόψε, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, απευθείας από την ΕΡΤ1, στις 22:00.

Στον σχολιασμό οι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η μετάδοση θα είναι επίσης διαθέσιμη από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX

Οι 10 χώρες που θα προκριθούν θα συναντήσουν στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto».