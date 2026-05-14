«Φλέγεται» ξανά ο Λίβανος: Νέες ισραηλινές επιδρομές παρά τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Καπνός υψώνεται πάνω από την περιοχή Χαμπούς στον νότιο Λίβανο έπειτα από ισραηλινά πλήγματα, όπως φαίνεται από τη Ναμπατίγια του Λιβάνου, την 1η Μαΐου 2026. [Reuters]
Οι ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο συνεχίζονται, την ώρα που εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου πραγματοποιούν απευθείας συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με το Sky News.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μέσα στις τελευταίες 24 ώρες έπληξε περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και «εξουδετέρωσε» πάνω από 20 μαχητές της οργάνωσης στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, ανάμεσα στους στόχους που χτυπήθηκαν βρίσκονταν αποθήκες όπλων, θέσεις παρακολούθησης και κέντρα διοίκησης, τα οποία – όπως υποστηρίζει το Τελ Αβίβ – χρησιμοποιούνταν για την προώθηση επιθέσεων κατά Ισραηλινών στρατιωτών και του Ισραήλ.

Η νέα ανάφλεξη μετά τον πόλεμο με το Ιράν

Το Ισραήλ ξεκίνησε εκ νέου επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, η οποία χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού η οργάνωση εξαπέλυσε ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν τον Μάρτιο.

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι από τότε έχουν σκοτωθεί σχεδόν 3.000 άνθρωποι, ενώ περίπου 9.000 έχουν τραυματιστεί.

Εύθραυστη εκεχειρία και διπλωματικές επαφές

Στις 16 Απριλίου συμφωνήθηκε αρχικά δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, προτού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει αργότερα ότι η συμφωνία παρατείνεται.

Ωστόσο, οι συγκρούσεις δεν σταμάτησαν ποτέ πλήρως, με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές να συνεχίζονται κατά διαστήματα.

Οι σημερινές συνομιλίες στην Ουάσιγκτον θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι δύο πλευρές επιχειρούν να βρουν μια πιο μόνιμη λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

