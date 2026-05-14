Eurovision 2026 – Antigoni: «Έλαμψε» στον Β’ Ημιτελικό με το «JALLA» – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η Antigoni το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου, ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision. Η τραγουδίστρια, η οποία εκπροσωπεί την Κύπρο στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, ερμήνευσε το «JALLA» στον Β’ Ημιτελικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μεγάλος Τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 16 Μαΐου. Η Ελλάδα με τον Akyla, πήρε το «χρυσό» εισιτήριο μετά την φοβερή εμφάνιση του Έλληνα εκπροσώπου, στον Α’ Ημιτελικό.

Η μαγευτική εμφάνιση της Κύπρου

Η Antigoni, η οποία με το φωτεινό της χαμόγελο και την καλή της διάθεση έχει καταφέρει να αγαπηθεί από μεγάλο μέρος του κοινού που παρακολουθεί τον μουσικό θεσμό, έλαμψε στη σκηνή της Eurovision, που φέτος πραγματοποιείται στη Βιέννη της Αυστρίας, ύστερα από τη μεγάλη νίκη του JJ το 2025, με το τραγούδι «Wasted Love».

Η ταλαντούχα καλλιτέχνις ενθουσίασε τους θαυμαστές του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, με την εμφάνισή της στον Β’ Ημιτελικό. Γεμάτη θετική ενέργεια, η κυπριακή αποστολή παρουσίασε ένα πολύ «φρέσκο» show, το οποίο σε έκανε να θες να χορέψεις στους ρυθμούς του «JALLA».

«Πάμε για να κερδίσουμε»

Σε μία από τις πρώτες συνεντεύξεις που είχε δώσει, αφού είχε ανακοινωθεί ότι το 2026 θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision, η Antigoni είχε αναφέρει στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, πως: «Eίμαι η Αντιγόνη και είμαι πάρα πολύ περήφανη και πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι κάτι που ονειρεύομαι από πάρα πολύ μικρή».

«Πηγαίνω στην εκκλησία, βάζω το κερί μου, λέω την προσευχή μου και είναι κάτι που το έχω πει στο Θεό. Όταν μου το είπαν, δεν το περίμενα, ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ όμορφη έκπληξη. Νιώθω πολύ καλή ενέργεια, νιώθω έτοιμη και θέλω πάρα πολύ να κάνω την Κύπρο περήφανη», είχε συνεχίσει.

Επιπλέον, είχε πει ότι: «Δεν φοβάμαι, είμαι έτοιμη και σέβομαι πάρα πολύ τους καλλιτέχνες που πηγαίνουν στην Eurovision. Eίναι ένα διαγωνισμός και πάμε για να κερδίσουμε. Όλα τα μηνύματα που έχω δει στο Instagram με στηρίζουν πολύ καιρό, είναι πολύ όμορφα λόγια, νιώθω πολύ καλή ενέργεια και είμαι πολύ ευχαριστημένη γι’ αυτό!».