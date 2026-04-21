Antigoni: Είχα κόλλημα με το «My number One» και την Έλενα Παπαρίζου – Θέλω τη μαμά μου δίπλα μου στη Eurovision

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό του «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Antigoni. Η τραγουδίστρια, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Jalla», αναφέρθηκε τόσο στην παιδική της επιθυμία να ασχοληθεί με το τραγούδι όσο και στη διαδρομή μέχρι τη συμμετοχή της.

«Από μικρή ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, η μουσική ήταν πάντα στο μυαλό μου. Η μαμά μου, η Tonia Buxton, είχε εκπομπές μαγειρικής στο Discovery Channel. Τη θέλω δίπλα μου στη Eurovision. Το έχω πει και στους υπεύθυνους πως αν δεν είναι εκείνη στον καναπέ, δεν θα είμαι ούτε κι εγώ» ανέφερε η Antigoni.

«Είχα κόλλημα με το “My number one” και την Έλενα Παπαρίζου. Το πίστευα ότι θα πάω στη Eurovision. Όταν είδα την Έλενα Παπαρίζου, είπα ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Προσπαθούσα τα προηγούμενα χρόνια κι έλεγα “θα γίνει για εμένα;”. Πάντα ήξερα ότι θα γίνει κάποια στιγμή στην ώρα του», ανέφερε η Antigoni.

Σχετικά με τις συνεργασίες που έχει κάνει, είπε: «Πιο πριν είχα κάνει μια σεζόν με τον Νίκο Βέρτη. Το προηγούμενο χρόνο άνοιξα τη συναυλία της Μαρίνας Σάττι και της συναυλία των Μελισσών και της Ελένης Φουρέιρα στο Λονδίνο».