Ταμίλα Κουλίεβα: «Μου έγιναν προτάσεις να υποδυθώ τη γυναίκα από τη Ρωσία – Προσπάθησα να μην ανταποκριθώ σε αυτούς τους ρόλους»

Στον καναπέ του «Buongiorno» κάθισε το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, η Ταμίλα Κουλίεβα. Η επιτυχημένη ηθοποιός, συζητώντας με την Φαίη Σκορδά, μίλησε για τις προτάσεις που της είχαν γίνει στην αρχή της υποκριτικής της πορείας στην Ελλάδα, και εξήγησε τον λόγο που τότε δεν ήθελε να υποδυθεί τη «γυναίκα από την Ρωσία».

Αρχικά, στη συνέντευξή της, η Ταμίλα Κουλίεβα ανέφερε πως: «Η αιτία που ήρθα στην Ελλάδα, ήταν ο γάμος μου με τον κύριο Καραντινάκη. Με αποκαλούν καμιά φορά ερωτική μετανάστρια. Σπούδαζε στη Μόσχα στο ίδιο πανεπιστήμιο με εμένα. Εκείνος σπούδαζε σκηνοθεσία και εγώ υποκριτική. Γεννήθηκε το παιδί και ήρθαμε».

«Δεν μιλούσα τη γλώσσα όταν ήρθα. Η πρώτη δουλειά που έκανα, ήταν ουσιαστικά η ταινία “Βασιλική”», εξήγησε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Ακόμα, η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως: «Μου έγιναν προτάσεις να υποδυθώ τη γυναίκα από τη Ρωσία, κυρίως στην αρχή. Εννοείται. Αλλά από την αρχή προσπάθησα να μην ανταποκριθώ σε αυτούς τους ρόλους.

Τώρα δεν με πειράζει. Τότε είχα σκεφτεί ότι ουσιαστικά θα με πάει έτσι. Όλοι έχουμε μια τάση να βάζουμε ταμπέλες, ας το πούμε έτσι, οπότε νομίζω ότι θα μου ήταν δύσκολο να ξεφύγω από αυτό».